Путин утвердил новый состав кабмина

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в резиденции главы государства Бочаров Ручей сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

Выслушав на встрече с Медведевым его предложения по составу кабмина, глава государства отметил, что они с премьером в предварительном порядке с утра уже обсуждали все кандидатуры. «Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя», – приводит его слова РИА «Новости».

«Нужно будет оперативно решить вопросы, я вас прошу тоже к этому подключиться, по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы», – поручил глава государства.

«Хорошо, обязательно это сделаем. В ближайшее время представим всех новых министров коллективам их министерств», – ответил Медведев на просьбу главы государства.

Медведев предложил назначить Антона Силуанова – на пост первого вице-премьера – министра финансов.

Вице-премьерами предложено назначить:

Татьяну Голикову – социальный блок;

Юрия Трутнева – вице-премьером и полпредом в Дальневосточном федеральном округе;

Ольгу Голодец – культура и спорт;

Дмитрия Козака – промышленность и энергетика;

Юрия Борисова – оборонно-промышленный комплекс;

Алексея Гордеева – сельское хозяйство;

Максима Акимова – цифровая экономика;

Виталия Мутко – строительство;

Константина Чуйченко – руководителем аппарата.

Министрами предложено назначить:

Евгения Зиничева – главой МЧС;

Евгения Дитриха – министром транспорта;

Сергея Лаврова – министром иностранных дел;

Сергея Шойгу – министром обороны;

Владимира Якушева – министром строительства и ЖКХ;

Александра Козлова – главой Минвостокразвития;

Константина Носкова – министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

Александра Коновалова – министром юстиции;

Веронику Скворцову – главой Минздрава;

Дмитрия Патрушева – министром сельского хозяйства;

Владимира Колокольцева – главой МВД;

Владимира Мединского – министром культуры;

Павла Колобкова – министром спорта;

Сергея Чеботарева – министром по делам Северного Кавказа;

Дмитрия Кобылкина – главой Минприроды;

Максима Топилина – министром труда;

Максима Орешкина – министром экономического развития;

Дениса Мантурова – министром промышленности и торговли;

Александра Новака – главой Минэнерго.

Кроме того, Ольгу Васильеву планируется назначить министром просвещения, а главой Министерства науки и высшего образования – Михаила Котюкова.

В состав нового правительства не войдут 13 человек, работавших в кабмине на высших должностях, в том числе Александр Ткачев, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович.

Напомним, в начале недели Медведев представил Путину структуру нового правительства. Кардинальных изменений не произошло, главная трансформация затронула Министерство образования и науки – его решили разделить на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Структура нового правительства представлена 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у премьер-министра будет 10 заместителей вместо девяти. Создана должность первого вице-премьера – министра финансов. Подчиняющиеся непосредственно президенту пять министерств: МВД, МЧС, МИД, Министерство обороны и Министерство юстиции – в новой структуре оставлены без изменений.