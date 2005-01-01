Новака предложено переназначить главой Минэнерго

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил на пост министра энергетики вновь назначить Александра Новака. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, Новак, начинавший карьеру как аппаратчик-гидрометаллург, – «непревзойденный нефтяной технократ», заслуживший уважение и восхищение в мире.

Новак занимал должность главы Минэнерго с 21 мая 2012 года, напоминает ТАСС.

В 1988–2000 годах Новак работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П.Завенягина. Прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга первого разряда до заместителя директора по персоналу – начальника управления Заполярного филиала «Норильской горной компании». В 2000–2002 годах Новак был заместителем главы Норильска по финансово-экономическим вопросам, первым заместитель главы города.

Затем в 2002–2008 годах Александр Новак работал в администрации Красноярского края: был заместителем губернатора – начальником главного финансового управления, первым заместителем губернатора, первым заместителем губернатора – председателем правительства.

В 2008–2012 годах Новак занимал должность заместителя министра финансов, а с 21 мая 2012 года был назначен министром энергетики.

Переназначение Новака уже прокомментировал генсек Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо. Он приветствовал это решение российских властей. «Повторное назначение господина Александра Новака министром энергетики России президентом Владимиром Путиным является признанием его безупречных качеств и образцового лидерства, которое он продолжал демонстрировать в стратегическом партнерстве ОПЕК и «не ОПЕК», – сказал генсек организации.

Он назвал Новака «непревзойденным нефтяным технократом», который заслужил уважение и восхищение в мировой нефтяной отрасли. «Он остается сильной и надежной опорой в отношениях стран ОПЕК и «не ОПЕК», которые участвуют в декларации о сотрудничестве», – заключил Баркиндо.