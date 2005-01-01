Назван кандидат на пост министра строительства и ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить министром строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Окончил Тюменский государственный университет по специальности «правоведение». В 1993 году начал трудовую деятельность как юрисконсульт Ямало-Ненецкого филиала Западно-Сибирского коммерческого банка, спустя пять лет став президентом банка.

В 2005 году был утвержден в должности губернатора Тюменской области. В рейтинге эффективности губернаторов, опубликованном в октябре 2015 года Фондом развития гражданского общества, занимает четвертое место.

Женат, есть сын и дочь.