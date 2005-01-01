Медведев назвал кандидатуру вице-премьера по соцблоку

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:27  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Американский журналист Том Роган получил свои 15 минут славы на постсоветском пространстве благодаря призывам разбомбить Крымский мостФото: кадр из видео
Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают. Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...

Квантовая Россия

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Пятьдесят лет назад люди были уверены в том, что к 2018 году человечество уж наверняка полетит в дальний космос обживать открытые там пригодные для жизни планеты. Не получилось. Случилась штука не менее удивительная. Подробности...
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Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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          Медведев назвал кандидатуру вице-премьера по соцблоку

             18 мая 2018, 13:53
          Фото: Russian State Duma Photo Service/
          Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить Татьяну Голикову вице-премьером по соцблоку.

          Об этом сообщает РИА «Новости».

          Напомним, в четверг, выступая с последним словом перед депутатами Государственной думы, Татьяна Голикова, освобожденная от должности главы Счетной палаты, расплакалась.

          Российский экономист и политик Татьяна Алексеевна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области.

          В 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «экономика труда».

          В 1987–1990 годах – младший научный сотрудник отдела заработной платы НИИ Труда Госкомтруда СССР.

          С 1990 года по 1992 год – экономист 1-й категории, ведущий экономист сводного отдела Государственного бюджета Минфина РСФСР.

          С 1992 года по 1995 год – ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела бюджетной политики и анализа бюджетного департамента Минфина России.

          С 1995-го по 1996-й – замруководителя бюджетного департамента – начальник сводного отдела консолидированного бюджета Минфина.

          С 1996 года по 1998 год - заместитель руководителя бюджетного департамента Министерства финансов.

          C апреля 1998 года по август 1998 года – руководитель бюджетного департамента Министерства финансов Российской Федерации, член коллегии Министерства финансов РФ.

          С августа 1998 года по июнь 1999 года - руководитель департамента бюджетной политики Министерства финансов Российской Федерации, член коллегии Министерства финансов.

          С июня 1999 года по июнь 2002 года – замминистра финансов.

          С августа 2002 года по апрель 2004 год – первый заместитель министра финансов.

          С апреля 2004 года по сентябрь 2007 год – замминистра финансов.

          24 сентября 2007 года - назначена министром здравоохранения и социального развития.

          21 мая 2012 года назначена помощником президента Владимира Путина.

          20 сентября 2013 года назначена на должность председателя Счетной палаты.

          1 сентября 2015 года Татьяна Голикова возглавила факультет государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

          Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (2003). Заслуженный экономист Российской Федерации (2004).

          Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II (2001) и I (2004) степеней, орденом Почета (2006), орденом Дружбы (2006), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2008), III (2012) и II (2016) степеней, почетными грамотами президента и правительства РФ, почетным знаком Государственной Думы РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».

          Замужем. Ее муж Виктор Христенко - российский государственный деятель, президент Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).


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