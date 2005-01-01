Медведев назвал кандидатуру вице-премьера по соцблоку

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить Татьяну Голикову вице-премьером по соцблоку.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в четверг, выступая с последним словом перед депутатами Государственной думы, Татьяна Голикова, освобожденная от должности главы Счетной палаты, расплакалась.

Российский экономист и политик Татьяна Алексеевна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области.



В 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «экономика труда».



В 1987–1990 годах – младший научный сотрудник отдела заработной платы НИИ Труда Госкомтруда СССР.



С 1990 года по 1992 год – экономист 1-й категории, ведущий экономист сводного отдела Государственного бюджета Минфина РСФСР.



С 1992 года по 1995 год – ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела бюджетной политики и анализа бюджетного департамента Минфина России.



С 1995-го по 1996-й – замруководителя бюджетного департамента – начальник сводного отдела консолидированного бюджета Минфина.



С 1996 года по 1998 год - заместитель руководителя бюджетного департамента Министерства финансов.



C апреля 1998 года по август 1998 года – руководитель бюджетного департамента Министерства финансов Российской Федерации, член коллегии Министерства финансов РФ.



С августа 1998 года по июнь 1999 года - руководитель департамента бюджетной политики Министерства финансов Российской Федерации, член коллегии Министерства финансов.



С июня 1999 года по июнь 2002 года – замминистра финансов.



С августа 2002 года по апрель 2004 год – первый заместитель министра финансов.



С апреля 2004 года по сентябрь 2007 год – замминистра финансов.



24 сентября 2007 года - назначена министром здравоохранения и социального развития.



21 мая 2012 года назначена помощником президента Владимира Путина.



20 сентября 2013 года назначена на должность председателя Счетной палаты.



1 сентября 2015 года Татьяна Голикова возглавила факультет государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве Российской Федерации.



Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (2003). Заслуженный экономист Российской Федерации (2004).



Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II (2001) и I (2004) степеней, орденом Почета (2006), орденом Дружбы (2006), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2008), III (2012) и II (2016) степеней, почетными грамотами президента и правительства РФ, почетным знаком Государственной Думы РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».



Замужем. Ее муж Виктор Христенко - российский государственный деятель, президент Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).