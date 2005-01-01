Голикова расплакалась перед депутатами в Госдуме

Выступая с последним словом перед депутатами Государственной думы, Татьяна Голикова, освобожденная от должности главы Счетной палаты, расплакалась.

После обсуждения вопроса о досрочном снятии Голиковой с поста главы Счетной палаты ей предоставили слово. В финале выступления на глаза Голиковой навернулись слезы. Голикова заплакала, когда стала благодарить коллектив Счетной палаты, передает РИА «Новости».

Депутаты поддержали ее – встали и начали аплодировать.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Голикову за работу на посту главы Счетной палаты. «Это действительно редко бывает, когда все фракции Государственной думы, невзирая на их взгляды или позицию, вот так относятся к руководителю Счетной палаты», – заметил он.

Володин добавил, что Голикова многое сделала для того, чтобы «авторитет Счетной палаты был абсолютным в понимании депутатов, невзирая на политическую принадлежность».

Ранее в четверг Государственная дума освободила Татьяну Голикову от должности руководителя Счетной палаты России. Она станет вице-премьером по социальной сфере. Ранее Голикова уже входила в правительство в роли главы Минздравсоцразвития.

Напомним, на пост главы Счетной палаты претендует Алексей Кудрин. Он согласился занять эту должность и назвал свои главные задачи на посту главы СП.