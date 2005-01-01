Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился занять должность руководителя Счетной палаты, сообщил участник встречи фракции «Единой России» с Кудриным.

Президиум фракции ЕР в понедельник встречается в Госдуме с Кудриным. Один из участников заседания сообщил РИА «Новости», что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры.

Источник также сообщил, что ЕР официально рассмотрит и выдвинет кандидатуру Кудрина во вторник.

На прошлой неделе, 11 мая, источник сообщал о согласии Кудрина стать главой СП, однако позже представитель экс-главы Минфина заявил, что он еще обдумывает предложение.

Тогда же стало известно, что «Единая Россия» согласовала выдвижение Алексея Кудрина с председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым, который, будучи президентом России в 2011 году, и отправил Кудрина в отставку с поста главы Минфина.

Газета ВЗГЛЯД предсказывала, что Кудрин согласится возглавить Счетную палату, а также подробно анализировала, почему данный пост предложили именно Кудрину и какое значение для этой работы будут иметь его политические взгляды.