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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

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          Дмитрий Медведев попадет под контроль Алексея Кудрина

          Теперь бывшему министру финансов предстоит посмотреть на расходы государственного бюджета с другой стороны   11 мая 2018, 20:01
          Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Предложение Алексею Кудрину возглавить Счетную палату хотя и неожиданно, но совершенно логично. Можно практически не сомневаться, что на следующей неделе бывший министр финансов примет это предложение. Почему данный пост предложили именно Кудрину и какое значение для этой работы будут иметь его политические взгляды?

          Алексей Кудрин покинул правительство осенью 2011 года, после публичного конфликта с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Потом они помирились, но вот уже без малого семь лет бывший министр финансов не работал в структурах исполнительной власти.

          Оставался в хороших отношениях с Путиным, выступал сначала в качестве его неофициального консультанта, а в последние два года возглавлял Центр стратегических разработок и был заместителем председателя Экономического совета при президенте. Хотя Кудрину было тесно в экспертах, к чисто политической деятельности он тоже не хотел переходить. Он ограничивался работой в созданном им «Комитете гражданских инициатив», выступавшем с либерально-государственнических позиций.

          Но всему приходит свое время – и вот вскоре 57-летний Кудрин вернется на один из руководящих постов в стране. Нет, это не будут те посты, о которых распускали беспочвенные слухи его сторонники – премьера, вице-премьера, спецпредставителя президента или заместителя главы президентской администрации.

          Кудрину предложили возглавить Счетную палату – главный контрольный орган страны.

          И хотя формально он еще не давал согласия, отложив его до предстоящей в понедельник встречи с думскими фракциями (именно парламент и назначает главу и аудиторов Счетной палаты) – понятно, что почти наверняка он согласится. Ведь этот пост более чем серьезный.

          Кудрин уходил с госслужбы с поста вице-премьера – и теперь он возвращается на должность, с которой занимавшая ее чиновница ушла на вице-премьерский пост. Татьяна Голикова возглавляла СП менее пяти лет, а до нее 13 лет палатой руководил бывший премьер-министр Сергей Степашин. Так что руководили этим органом тяжеловесы, но приход Кудрина способен придать СП еще больший вес. Не только потому, что Кудрин относится к числу давних соратников Путина и сильных экономистов – но и потому, что сейчас как раз то время, когда высшая власть делает все для усиления различных институтов власти и выстраивания баланса сил между ними. Счетная палата в этом смысле – уникальное место.

          Мало того, что это одно из старейших государственных ведомств – государственный контроль был создан ровно триста лет назад, еще при Петре Первом – так это и еще и по сути независимый орган власти. Да, формально это орган парламентского контроля, но по сути Счетная палата не относится ни к исполнительной, ни к законодательной властям (не говоря уже о судебной).

          Это своеобразная отдельная структура – как, например, Центральная избирательная комиссия. Вот только полномочия Счетной палаты касаются подсчета не голосов избирателей, а расходов федерального бюджета. То есть государственных расходов вообще – их контроль и аудит и является ее главной функцией.

          Это не просто бухгалтерская работа. Палата является главным проверяющим финансовой составляющей работы правительства и всех структур государственной власти. От того, как, что и где проверять, зависит не только борьба с неэффективным расходованием бюджетных средств – но и выработка рекомендаций по тому, как правильно организовать финансирование в будущем. Более чем вероятно, что Кудрин сумеет добиться расширения полномочий Счетной палаты. Потому что как минимум займется организацией экспертной работы – которая будет направлена на то, как обеспечить оптимальную организацию бюджетного финансирования и контроля за ним. В первую очередь, конечно, СП контролирует расходы министерств и госкорпораций. И тут бывший начальник Дмитрий Медведев превращается для Кудрина в того, кого он будет проверять.

          Либеральные экономические и тем более политические взгляды Кудрина тут не имеют ни отрицательного, ни положительного значения. Как сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, «многие, если не большинство, депутатов в парламенте не разделяют те идеи, которыми руководствуется Алексей Кудрин в своей работе, (...) но пост не подразумевает политической деятельности реформатора, где могли бы сыграть роль те или иные политические взгляды». Аудиторы контролируют расходы государственных средств от имени парламента, а в этой сфере «Кудрин блестяще себя зарекомендовал, работая в правительстве».

          Так что приход Кудрина в Счетную палату совершенно логичен. Более того, он просто вытекает из общего курса Владимира Путина на выстраивание баланса между различными ветвями и уровнями власти, усиление контроля за деятельностью чиновников с одновременным повышением открытости их работы для общества.

          Усиление влияния Государственной думы на правительство, как и общий рост веса парламента после выборов 2016 года и прихода в ГД Вячеслава Володина, повышение самостоятельности Центризбиркома с назначением на пост его главы Эллы Памфиловой и теперь – назначение Кудрина главой Счетной палаты. Все это элементы одной и той же работы: работы по созданию эффективной и сбалансированной системы разделения властей в России.


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