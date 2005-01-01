Кудрин согласился возглавить Счетную палату

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11 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

Арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексияФото: Peter Dejong/AP/ТАСС
Вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Оно предсказуемо оказалось не в пользу России – а значит, стоит ждать целой серии новых подобных исков. И хотя на Украине уже вовсю заявляют о своей громкой победе, реальные перспективы вряд ли сильно обрадуют Киев. Подробности...
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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон исполнили мечту Петра Порошенко и поговорили с ним о Донбассе без присмотра Владимира Путина. Украинский президент надеялся, что этим ему удастся «надавить на Москву», но дело идет к тому, что давить скоро начнут на самого Порошенко, который ставит перед собой абсолютно недостижимые цели. Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
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92-летний враг Сороса триумфально вернулся во власть

«Евреи во главе с Соросом намеренно организовали падение валют мусульманских стран», – заявил МохамадФото: Lai Seng Sin/Reuters
Возвращение на пост премьера Малайзии 92-летнего Махатхира Мохамада – событие общемирового значения. Дело и в личности Махатхира, и в возрасте, и в политической биографии. Его считают «разоблачителем еврейского заговора», «победителем Сороса и МВФ» и «отцом малайзийского чуда», благодаря которому страна стала одной из мощнейших экономик Азии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

О чем на самом деле говорил Путин на инаугурации?

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Слова о прорывах, слова о свободе и о «дремучем охранительстве» связываются в единую нить, демонстрируя, что современные прорывы достигаются людьми, делающими нечто, что не делалось до них. То есть свободными людьми. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему я за Медведева, а не за Чубайса

Андрей Бабицкий, журналист
При том, что Путин и Медведев являются абсолютными единомышленниками и действуют в непротиворечивом тандеме, у страны в ее сегодняшнем ментальном состоянии появились новые иллюзии. Подробности...
Обсуждение: 206 комментариев
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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          Кудрин согласился возглавить Счетную палату

             11 мая 2018, 16:57
          Фото: Владимир Сергеев/РИА Новочти
          Текст: Ольга Никитина

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          Бывший министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, сообщил федеральный чиновник.

          «Да, согласился», – сказал источник ТАСС.

          Представитель Кудрина подтвердил факт того, что глава ЦСР получил предложение возглавить ведомство, однако, по его словам, Кудрин еще обдумывает предложение.

          В свою очередь источник РИА «Новости» в нижней палате парламента сообщил, что Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост главы Счетной палаты на пленарном заседании 22 или 24 мая. По его словам, этот вопрос можно будет выносить на заседании Совета Госдумы только после сложения полномочий председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой.

          Ранее в пятницу сообщалось, что «Единая Россия» согласовала выдвижение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты с председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым, который, будучи президентом России в 2011 году, и отправил Кудрина в отставку с поста главы Минфина.

          В четверг ЕР предложила Алексею Кудрину возглавить Счетную палату. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин пока не принимал решений о кандидатуре Кудрина.


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