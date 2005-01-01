Бывший министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, сообщил федеральный чиновник.

«Да, согласился», – сказал источник ТАСС.

Представитель Кудрина подтвердил факт того, что глава ЦСР получил предложение возглавить ведомство, однако, по его словам, Кудрин еще обдумывает предложение.

В свою очередь источник РИА «Новости» в нижней палате парламента сообщил, что Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост главы Счетной палаты на пленарном заседании 22 или 24 мая. По его словам, этот вопрос можно будет выносить на заседании Совета Госдумы только после сложения полномочий председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой.

Ранее в пятницу сообщалось, что «Единая Россия» согласовала выдвижение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты с председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым, который, будучи президентом России в 2011 году, и отправил Кудрина в отставку с поста главы Минфина.

В четверг ЕР предложила Алексею Кудрину возглавить Счетную палату. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин пока не принимал решений о кандидатуре Кудрина.