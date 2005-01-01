Кудрину предложили важный пост

Партия «Единая Россия» предложила экс-министру финансов и главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину возглавить Счетную палату.

«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», – цитируют Кудрина «Ведомости».

Также издание со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина отмечает, что консультации по кандидатуре главы Счетной палаты начались в Думе утром в четверг.

«Счетная палата – это орган парламентского контроля и важная экспертная структура. Мы придаем большое значение тому, кто займет должность ее председателя. Это должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления», – отметил Володин.

Издание со ссылкой на руководство нижней палаты пишет, что партия власти кроме Кудрина выдвинула на этот пост первого зампреда Госдумы Александра Жукова, но он отказался.

«Поэтому мы стали искать кандидатуру вне стен Думы. Выбрали Кудрина – он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе». Кудрин обещал принять решение к понедельнику, после чего в Думе пройдет совещание со всеми фракциями», отметил собеседник издания.

В понедельник, 7 мая, Кудрин не стал комментировать слухи о своем скором назначении на высокий пост. До этого британская газета Financial Times сообщила, что Алексей Кудрин может получить «важный пост» после инаугурации Владимира Путина.