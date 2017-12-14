Стало известно о скором назначении Кудрина на «важный пост»

Руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин может получить «важный пост» после инаугурации Владимира Путина, которая намечена на 7 мая, сообщает британская газета Financial Times.

Британская FT со ссылкой на неназванные источники пишет, что Путин якобы подумывает назначить Кудрина на должность, где одной из его задач станет налаживание отношений с США и Евросоюзом. Такое кадровое решение может стать сигналом Западу о том, что Россия «готова к компромиссу», говорится в статье.

Источник издания в правительстве сообщил, что наиболее вероятным сценарием станет назначение Кудрина на пост в администрации главы государства. «Что-то вроде представителя президента по вопросам международного экономического сотрудничества», – сказал источник FT.

Собеседник FT в президентской администрации заметил, что переговоры о назначении Кудрина еще продолжаются. Он не исключил, что Кудрин станет вице-премьером.

По словам экономиста Евгения Гонтмахера, члена созданного Кудриным Комитета гражданских инициатив, назначение экс-министра финансов в новый состав кабмина или в администрацию президента может стать «указанием на готовность к некоей программе перемен». «Без перемен во внешней политике реформы в России просто невозможны», – считает он.

Гонтмахер добавил, что Кудрин – «единственный представитель российской верхушки, которому на Западе в определенной степени доверяют и с которым станут разговаривать».

Напомним, новый состав кабмина определится после инаугурации президента 7 мая.