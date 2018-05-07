Кудрин отказался комментировать назначение на высокий пост

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин не стал комментировать слухи о своем скором назначении на высокий пост.

«Я не комментирую», – передает РИА «Новости» слова Кудрина.

Напомним, 3 мая британская газета Financial Times сообщила, что руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин может получить «важный пост» после инаугурации Владимира Путина, которая намечена на 7 мая.