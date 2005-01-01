Медведев одобрил выдвижение Кудрина на пост главы Счетной палаты

«Единая Россия» обсуждала выдвижение бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты с председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.

По его словам, вопрос выдвижения Кудрина на пост главы СП согласован с Медведевым. «Кудрин – профессионал, который хорошо знает бюджетный процесс и ситуацию в регионах», – приводит слова Неверова «Интерфакс».

«Мы за то, чтобы представители оппозиционных партий могли контролировать властные структуры, это абсолютно нормально», – добавил Неверов.

Напомним, именно Медведев, будучи президентом России в 2011 году, отправил Кудрина в отставку с поста главы Минфина.

В четверг «Единая Россия» предложила Алексею Кудрину возглавить Счетную палату. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин пока не принимал решений о кандидатуре Кудрина.

Ранее Кудрин отказывался комментировать слухи о своем скором назначении на высокий пост.