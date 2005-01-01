В Кремле ответили на вопрос о назначении Кудрина

Президент Владимир Путин пока не принимал решений о кандидатуре главы совета фонда ЦСР Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, мы никогда не анонсируем каких-то кадровых решений, как правило, и не будем этого делать и на этот раз. Я только могу сказать, что пока каких-то решений президентом не принималось на этот счет, и если и когда они будут приняты, мы сразу сообщим. Но пока не было никаких решений», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в четверг партия «Единая Россия» предложила экс-министру финансов и главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину возглавить Счетную палату.