Голикову освободили от должности главы Счетной палаты

Государственная дума освободила Татьяну Голикову от должности руководителя Счетной палаты России.

Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму президент Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Голикова станет вице-премьером по социальной сфере. Ранее она уже входила в правительство в роли главы Минздравсоцразвития.

Напомним, на пост главы Счетной палаты претендует Алексей Кудрин. Он согласился занять эту должность и назвал свои главные задачи на посту главы СП. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, почему данный пост предложили именно Кудрину и какое значение для этой работы будут иметь его политические взгляды.