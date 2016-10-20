Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато этот круг пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций.

Едва вступив в должность президента, Владимир Путин в понедельник предложил нижней палате парламента рассмотреть кандидатуру своего давнего соратника Дмитрия Медведева на пост премьера. В парламенте обещают провести голосование уже во вторник.

После этого, во второй половине дня Медведев встретился со своими однопартийцами из думской фракции «Единая Россия», на которой частично объявил персональный состав своей обновленной команды. Пока стал известен круг будущих заместителей Медведева. Первым замом станет Антон Силуанов (нынешний глава Минфина, и этот пост он, похоже, сохранит). Замом по «социалке» станет Татьяна Голикова (ныне руководит Счетной палатой, а ранее уже входила в правительство в роли главы Минздравсоцразвития), замом по культуре и спорту станет Ольга Голодец (до сих пор была замом, но по социальной политике).

Останется замом и Виталий Мутко. Но он сменит направление и теперь будет курировать строительство, а не спорт. То, что он удержался в правительстве вопреки ожиданию многих аналитиков, тотчас породило поток анекдотов в Сети, причем посмеялся и сам Мутко.

«Для подъема строительная отрасль России нуждается в хорошем допинге», – прокомментировал он свое назначение на пост куратора строительства. В соцсетях также шутят, что теперь России можно быть спокойной за спорт, но придется поволноваться за строительство, другие напоминают, что именно Мутко курировал строительство стадиона «Зенит-Арена», которое длилось 10 лет и за это время значительно подорожало.

В качестве зама будет курировать промышленность Дмитрий Козак (сейчас он тоже зам, но курирует Крым). Замом по сельскому хозяйству будет «старый-новый» член правительства Алексей Гордеев, который ранее уже много лет возглавлял Минсельхоз, но в последние годы руководил Воронежской областью и потом недолго пробыл полпредом президента в том же Центральном федеральном округе, с резиденцией все в том же Воронеже.

Хотя Медведев не упомянул имя еще одного своего нынешнего заместителя – полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, тот продолжит работу в правительстве на нынешней позиции. Об этом сообщил ТАСС источник в Кабинете министров.

Выдвижение самого Медведева было ожидаемым, газета ВЗГЛЯД уверенно предсказывала его еще до инаугурации. Но из числа его замов, похоже, исчезает Дмитрий Рогозин. «Новым «Рогозиным» на посту куратора «оборонки» станет Юрий Борисов (ныне замминистра обороны, который и так курировал ВПК). Уходит из правительства и многолетний глава его аппарата, работавший в высших эшелонах власти со времен еще Бориса Ельцина Сергей Приходько. Аппарат теперь возглавит, как и Приходько, в ранге вице-премьера Константин Чуйченко (ныне – глава контрольного управления президента).

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Новым лицом в кабинете станет 48-летний вице-премьер по транспорту и цифровой экономике Максим Акимов (до сих пор был замом Приходько в аппарате правительства). Покидает круг вице-премьеров и Аркадий Дворкович.

В отличие единороссов, уже пообещавших Медведеву свою поддержку, внутри фракций КПРФ и эсеров голосовать за его команду отказались. Зато лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже пообещал Медведеву голоса своей фракции.

Стоит оговориться, что пока назван лишь круг будущих вице-премьеров. Кто займет посты министров, еще не известно. Но уже ясно: повышение Силуанова предвещает полную преемственность в работе финансово-экономического блока правительства.

Директор института политических исследований Сергей Марков считает: причиной непопадания Дмитрия Рогозина в новую команду могла быть критика работы военно-промышленного комплекса и выговор, сделанный президентом за сбои в строительстве космодрома Восточный, да и серия падений наших спутников.

«Но, с другой стороны, по ВПК такое хорошее выполнение, что даже стали снижаться военные расходы», – заметил Марков в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Политолог полагает, что и Рогозин и Игорь Шувалов «никуда не уйдут, а останутся во главе госкорпораций». «А это, по сути дела, широкое правительство», – подчеркивает Марков.

Переход в одну из госкорпораций политолог предсказывает и Аркадию Дворковичу. В случае Дворковича «какая-то гипотеза есть», считает Марков. Он напомнил – в сентябре прошлого года Путин публично упрекнул вице-премьера, курирующего транспорт, что тот уделяет недостаточное внимание этой отрасли (причиной стала ситуация с компанией «ВИМ-Авиа»). В 2015 году Дворкович также был публично раскритикован президентом в связи с отменой большого числа пригородных электричек.

То, что Сергей Приходько не сохранил за собой пост главы аппарата правительства, Марков не связывает со скандалом вокруг Насти Рыбки. «Мне кажется, это связано с тем, что Приходько пересидел, он сидит на должностях четверть века», – заметил собеседник.

Перевод зама Приходько Максима Акимова на должность вице-премьера Марков связывает как с высокой оценкой работы управленческой команды Калужской области, так и с общим трендом на выдвижение молодых технократов. Оценивая в целом новый состав Кабмина, Марков отмечает: можно сказать, что осталось прежнее правительство. «Другое дело, что, по всей видимости, к нему будет прибавлен «офис реформ», который возглавит, может быть, Алексей Кудрин или кто-то еще в том же роде», – прогнозирует политолог.

«Назначение Акимова представляется вполне логичным. Он курировал многие вопросы в аппарате правительства – в том числе те, которые сейчас принято связывать с основными направлениями технологического рывка, прорыва в развитии»,

– сказал газете ВЗГЛЯД глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Политолог полагает: для того профессионального сообщества, которое сейчас должно стать мотором преобразований, Акимов – фигура достаточно понятная и компетентная. «Его можно отнести к новой управленческой генерации. Он сделал хорошую карьеру в правительстве, зарекомендовал себя в качестве одного из самых сильных управленцев в Кабинете министров», – указывает Бадовский.