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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 08:52  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато этот круг пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Американских учителей заменили гастарбайтерами

Презрение к учителю – малооплачиваемому специалисту непрестижной профессии – стало в США нормойФото: Rick D’Elia/ZUMA/Global Look Press
Школьное образование в США продолжает скатываться в острый кризис. Низкие зарплаты привели к оттоку преподавателей, и теперь многие штаты вынуждены приглашать учителей из-за границы. Однако дешевый труд гастарбайтеров проблемы не решит. Быть учителем в современной Америке означает страдать от безденежья, не видеть перспектив и терпеть постоянные унижения. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански

Игорь Молотов, писатель, публицист
Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за домогательства. Но не последний. Опробовав технологии на голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб. Подробности...

Игры казаков и разбойников в автозаках

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...
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Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев
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      В Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Высший государственный пост российский лидер занимает уже в четвертый раз. Победу на выборах Путин одержал с рекордной поддержкой
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          Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

          С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министром   8 мая 2018, 08:14
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато этот круг пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций.

          Едва вступив в должность президента, Владимир Путин в понедельник предложил нижней палате парламента рассмотреть кандидатуру своего давнего соратника Дмитрия Медведева на пост премьера. В парламенте обещают провести голосование уже во вторник.

          После этого, во второй половине дня Медведев встретился со своими однопартийцами из думской фракции «Единая Россия», на которой частично объявил персональный состав своей обновленной команды. Пока стал известен круг будущих заместителей Медведева. Первым замом станет Антон Силуанов (нынешний глава Минфина, и этот пост он, похоже, сохранит). Замом по «социалке» станет Татьяна Голикова (ныне руководит Счетной палатой, а ранее уже входила в правительство в роли главы Минздравсоцразвития), замом по культуре и спорту станет Ольга Голодец (до сих пор была замом, но по социальной политике).

          Останется замом и Виталий Мутко. Но он сменит направление и теперь будет курировать строительство, а не спорт. То, что он удержался в правительстве вопреки ожиданию многих аналитиков, тотчас породило поток анекдотов в Сети, причем посмеялся и сам Мутко.

          «Для подъема строительная отрасль России нуждается в хорошем допинге», – прокомментировал он свое назначение на пост куратора строительства. В соцсетях также шутят, что теперь России можно быть спокойной за спорт, но придется поволноваться за строительство, другие напоминают, что именно Мутко курировал строительство стадиона «Зенит-Арена», которое длилось 10 лет и за это время значительно подорожало.

          В качестве зама будет курировать промышленность Дмитрий Козак (сейчас он тоже зам, но курирует Крым). Замом по сельскому хозяйству будет «старый-новый» член правительства Алексей Гордеев, который ранее уже много лет возглавлял Минсельхоз, но в последние годы руководил Воронежской областью и потом недолго пробыл полпредом президента в том же Центральном федеральном округе, с резиденцией все в том же Воронеже.

          Хотя Медведев не упомянул имя еще одного своего нынешнего заместителя – полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, тот продолжит работу в правительстве на нынешней позиции. Об этом сообщил ТАСС источник в Кабинете министров.

          Выдвижение самого Медведева было ожидаемым, газета ВЗГЛЯД уверенно предсказывала его еще до инаугурации. Но из числа его замов, похоже, исчезает Дмитрий Рогозин. «Новым «Рогозиным» на посту куратора «оборонки» станет Юрий Борисов (ныне замминистра обороны, который и так курировал ВПК). Уходит из правительства и многолетний глава его аппарата, работавший в высших эшелонах власти со времен еще Бориса Ельцина Сергей Приходько. Аппарат теперь возглавит, как и Приходько, в ранге вице-премьера Константин Чуйченко (ныне – глава контрольного управления президента).

          Новым лицом в кабинете станет 48-летний вице-премьер по транспорту и цифровой экономике Максим Акимов (до сих пор был замом Приходько в аппарате правительства). Покидает круг вице-премьеров и Аркадий Дворкович.

          В отличие единороссов, уже пообещавших Медведеву свою поддержку, внутри фракций КПРФ и эсеров голосовать за его команду отказались. Зато лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже пообещал Медведеву голоса своей фракции.

          Стоит оговориться, что пока назван лишь круг будущих вице-премьеров. Кто займет посты министров, еще не известно. Но уже ясно: повышение Силуанова предвещает полную преемственность в работе финансово-экономического блока правительства.

          Директор института политических исследований Сергей Марков считает: причиной непопадания Дмитрия Рогозина в новую команду могла быть критика работы военно-промышленного комплекса и выговор, сделанный президентом за сбои в строительстве космодрома Восточный, да и серия падений наших спутников.

          «Но, с другой стороны, по ВПК такое хорошее выполнение, что даже стали снижаться военные расходы», – заметил Марков в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Политолог полагает, что и Рогозин и Игорь Шувалов «никуда не уйдут, а останутся во главе госкорпораций». «А это, по сути дела, широкое правительство», – подчеркивает Марков.

          Переход в одну из госкорпораций политолог предсказывает и Аркадию Дворковичу. В случае Дворковича «какая-то гипотеза есть», считает Марков. Он напомнил – в сентябре прошлого года Путин публично упрекнул вице-премьера, курирующего транспорт, что тот уделяет недостаточное внимание этой отрасли (причиной стала ситуация с компанией «ВИМ-Авиа»). В 2015 году Дворкович также был публично раскритикован президентом в связи с отменой большого числа пригородных электричек.

          То, что Сергей Приходько не сохранил за собой пост главы аппарата правительства, Марков не связывает со скандалом вокруг Насти Рыбки. «Мне кажется, это связано с тем, что Приходько пересидел, он сидит на должностях четверть века», – заметил собеседник.

          Перевод зама Приходько Максима Акимова на должность вице-премьера Марков связывает как с высокой оценкой работы управленческой команды Калужской области, так и с общим трендом на выдвижение молодых технократов. Оценивая в целом новый состав Кабмина, Марков отмечает: можно сказать, что осталось прежнее правительство. «Другое дело, что, по всей видимости, к нему будет прибавлен «офис реформ», который возглавит, может быть, Алексей Кудрин или кто-то еще в том же роде», – прогнозирует политолог.

          «Назначение Акимова представляется вполне логичным. Он курировал многие вопросы в аппарате правительства – в том числе те, которые сейчас принято связывать с основными направлениями технологического рывка, прорыва в развитии»,

          – сказал газете ВЗГЛЯД глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Политолог полагает: для того профессионального сообщества, которое сейчас должно стать мотором преобразований, Акимов – фигура достаточно понятная и компетентная. «Его можно отнести к новой управленческой генерации. Он сделал хорошую карьеру в правительстве, зарекомендовал себя в качестве одного из самых сильных управленцев в Кабинете министров», – указывает Бадовский.


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