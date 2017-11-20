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6 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Новое правительство Медведева будет действовать по «суперуказу» Путина

Дмитрия Медведева эксперты называют абсолютно преданным Владимиру Путину человекомФото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Дмитрий Медведев, вероятно, сохранит пост главы правительства и после 7 мая. Что касается его команды, то уже можно предположить, какие задачи поставит ей президент. Под конкретные задачи будут подобраны конкретные исполнители. Как ожидается, задачи Путин обозначит одним «суперуказом», – о резком повышении доходов и в целом уровня жизни россиян.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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          Новое правительство Медведева будет действовать по «суперуказу» Путина

          Дмитрия Медведева эксперты называют абсолютно преданным Владимиру Путину человеком   6 мая 2018, 19:56
          Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          Дмитрий Медведев, вероятно, сохранит пост главы правительства и после 7 мая. Что касается его команды, то уже можно предположить, какие задачи поставит ей президент. Под конкретные задачи будут подобраны конкретные исполнители. Как ожидается, задачи Путин обозначит одним «суперуказом», – о резком повышении доходов и в целом уровня жизни россиян.

          Если Владимир Путин внесет кандидатуру премьер-министра 7 мая, в день своей инаугурации, то Госдума рассмотрит этот вопрос на следующий день. Об этом сообщил в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Фракции проведут консультации с кандидатом в премьеры до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании нижней палаты, сказал Володин. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил всем: когда именно будет внесена кандидатура – это вопрос, который решает исключительно глава государства.

          О том, что у обновленного кабмина, вероятно, останется прежний руководитель, сейчас говорят не только «анонимные инсайдерские источники». То, что премьером вновь станет Дмитрий Медведев, в частности, полагает замглавы думской фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов. Такой вывод можно сделать, исходя из частого появления Медведева в медиапространстве, и его уверенного и спокойного поведения, – сказал депутат РИА «Новости». Именно с Медведевым фракции и будут встречаться для консультации, – это уже слова анонимного источника того же агентства.

          Если отвлечься от слухов и утечек, то как отмечают эксперты, в пользу назначения, точнее переназначения, нынешнего премьера есть серьезные доводы.

          «Предпосылки к тому, что Медведев останется премьер-министром, достаточно высоки. Во-первых, он – профессионал. Здесь следует учесть и этап его президентства, и нахождение во главе правительства. И соответственно необходимо, чтобы это был абсолютно преданный человек и абсолютно подготовленный человек.

          Любому другому человеку, который приходит на эту должность, нужен некий промежуток времени, чтобы собрать в единое целое все нити экономического управления государством. У Медведева все это собрано и давным-давно», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Колядин.

          «Второй фактор чрезвычайно важный. Это то, кто будет преемником, – считает Колядин. – Хотя, скорее всего, фигура преемника появится ближе к окончанию срока президентских полномочий Путина. Однако любой другой человек, кроме Медведева, который займет этот пост, все равно априори начнет восприниматься как потенциальный преемник». По мнению собеседника, появление новой фигуры создаст ненужный ажиотаж у части элит.

          Политологи уже в марте предсказывали в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что Дмитрий Медведев останется на своем посту. По оценке экспертов, главное ожидание от новой команды (или от обновленной команды Медведева) – преемственность курса. Но, однозначно, это будет не стагнация, а прорыв, с учетом новых вызовов и во исполнение тех задач, которые поставил президент в послании Федеральному собранию.

          Сразу после инаугурации и еще до официального формирования правительства следует ожидать, что обновленный кабмин поручит руководящие указания. Так это было 7 мая 2012 года, когда Владимир Путин, вступив в должность, дал сразу 218 поручений правительству. Поручения были сформулированы в знаменитых майских указах. Вполне вероятно, что сейчас будет подписано не 11 указов, а один.

          Во всяком случае, в опубликованном еще 16 марта перечне поручений во исполнение послания Федеральному собранию, прямо сказано: администрации президента до 15 апреля «обеспечить разработку проекта указа Президента Российской Федерации». Именно указа, а не указов. Но судя по тому, что должен содержать этот документ, речь идет о «суперуказе».

          «Вероятность появления «суперуказа» высока – с учетом того, что Путин говорил об этом и на пресс-конференции сразу после выборов, и на конференции после подведения итогов выборов», – напомнил газете ВЗГЛЯД директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. По его мнению, «Суперуказ» должен определить ни много ни мало «национальные цели развития России» надолго – до 2024 года.

          В перечне поручений Путина в качестве первой из этих целей указано увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

          Вторым пунктом идет «повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции, снижение вдвое уровня бедности в стране».

          Первые два пункта, таким образом, говорят о давней путинской идее – о сбережении народа. И лишь затем следует макроэкономическая задача: «вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых».

          Далее упомянуто «обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно».  Отдельным пунктом идет создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов.

          Нетрудно заметить, что все это – те задачи, которые перечислил Владимир Путин в первой, «невоенной» части своего мартовского послания. Оно, как отмечали эксперты, было воспринято как программа президента на 2018-2024 годы. «Национальные цели» включают себя те направления, о которых тогда говорил Путин: в первую очередь упомянуты здравоохранение, образование и демография. В заключение, но явно не в последнюю очередь предписано разработать «целевые параметры и основные задачи» пространственного развития России.

          Итак, перед нами вопросы прежде всего социально-экономического плана, – указывает Павел Салин. Причем, «социалка» находится в приоритете. Если в «суперуказе» (что логично) задачи будут расписаны подробнее, то надо ожидать: в дополнение к таким областям, как образование и здравоохранение, будут прописаны задачи в области культуры. Напомним, что в апреле Путин распределил сотню грантов на творческие проекты.

          «Есть запрос населения на повышение качества жизни, а не количественных показателей. Власть строила на этом свою избирательную кампанию, и сейчас необходимо отрабатывать авансы,

          которые были выданы населением», – отмечает Салин. По его оценке, отличие «суперуказа» от майских указов будет заключаться в том, что в 2012 году ставка делалась на количественные показатели. Эксперт отметил: «Условно говоря, не к такой-то дате такие-то средства будут израсходованы на такие-то цели, а таким-то образом будет повышена эффективность расходования этих средств».

          «Это должно быть вроде дорожной карты, то есть не только конечные результаты, но и промежуточные, и самое главное – способы достижения этих промежуточных показателей», – подытожил эксперт.


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