Фракции Госдумы проведут консультации с претендентом на пост премьера

Парламентские фракции проведут консультации с кандидатом в премьер-министры России до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании нижней палаты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предварительно планируем, что 7 мая в 16.00 состоится встреча с «Единой Россией», в 18.00 – с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» – в 10.00 и 12.00 соответственно», – заявил Володин, добавив что заседание Госдумы в этом случае начнется 8 мая в 15.00, передает РИА «Новости».

Также Володин сообщил, что в случае внесения кандидатуры на пост премьера 7 мая Госдума рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании.

«В Государственной думе на данный момент прорабатываются все возможные сценарии внесения кандидатуры на пост председателя правительства России, исходя из норм Конституции и сложившейся практики», – отметил Володин.

По его словам «один из возможных вариантов внесения кандидатуры для дачи согласия на назначение председателя правительства России – сразу после вступления в свои полномочия президента России Владимира Владимировича Путина 7 мая».

«Мы определились для себя со следующим порядком работы: комитет Госдумы по контролю и регламенту должен подготовить и внести на Совет Госдумы, запланированный на 15.00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту России на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной Думы», – добавил Володин.

Как сообщает источник в парламенте, фракции Госдумы готовятся к встрече с действующим главой кабмина Дмитрием Медведевым как с кандидатом на пост премьер-министра России.

Инаугурация президента России, после которой нынешний кабмин уйдет в отставку, состоится 7 мая, в ближайшее время ожидается назначение премьер-министра и формирование нового состава правительства России.

Ранее в Кремле не смогли сказать, когда Владимир Путин назовет нового кандидата в премьеры, отметив, что это «исключительная прерогатива президента России».