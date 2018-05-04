В Кремле сказали, когда Путин внесет в Госдуму кандидатуру премьера

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, когда президент России Владимир Путин может внести в Государственную думу кандидатуру премьер-министра.

«Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия», – напомнил Песков, добавив, что с этого момента «можно ожидать инициативы президента по внесению [в Госдуму] кандидатуры председателя правительства», передает ТАСС.

«Когда это точно будет, я не могу вам сказать. Это исключительная прерогатива президента России», – добавил он.

Песков также сообщил, что Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая, не будет играть в хоккей, как это было шесть лет назад, график Ночной хоккейной лиги в этом году немного иной.