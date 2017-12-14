Кремль рассказал о планах Путина на день инаугурации

Президент Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая, не будет играть в хоккей, как это было шесть лет назад, график Ночной хоккейной лиги в этом году немного иной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается хоккея, седьмого числа хоккея не будет, график Ночной хоккейной лиги чуть-чуть иной в этом году. Он будет в обозримой перспективе», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли в день инаугурации в графике президента что-то необычное, как в прошлый раз, когда он участвовал в матче Ночной хоккейной лиги.

Продолжая спортивную тему, Песков рассказал, что Путин посетит матч открытия чемпионата мира-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.



«Пока я вам могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира. Это будет матч сборных Российской Федерации и Саудовской Аравии», – сказал Песков.



Он заявил также, что посещение президентом других матчей «будет зависеть от того, как все пойдет».



Матч Россия – Саудовская Аравия начнется в 18.00 14 июня на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве.

По словам Пескова Путин в воскресенье, накануне дня инаугурации, проведет ряд рабочих внутренних мероприятий.



«У президента еще ряд внутренних мероприятий рабочих и в воскресенье запланировано. Во второй половине дня 6 мая – не публичные, но рабочие разные совещания», – сказал Песков.