Глава Росавиации заявил о планах заменить Boeing-736 и Airbus-320 на МС-21

Глава Росавиации Ядров: Самолет МС-21 станет в будущем заменой Boeing и Airbus

Tекст: Дарья Григоренко

«Четвертый проект – это ключевой для всех нас, потому что это среднемагистральная машина, которая в будущем будет заменять Boeing-736, Airbus-320 – это МС-21-310», – подчеркнул Ядров, передает РИА «Новости».

МС-21 представляет собой среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер, разработанный корпорацией «Яковлев», входящей в ОАК Ростеха. Вместимость нового поколения самолета варьируется от 163 до 211 пассажиров.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию.

В декабре в Ростехе сообщили, что отечественный авиалайнер МС-21 обладает заметными преимуществами перед зарубежными аналогами в технических характеристиках и уровне комфорта.