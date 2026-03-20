Глава Росавиации заявил о планах заменить Boeing-736 и Airbus-320 на МС-21
Российский самолет МС-21 станет в будущем заменой для Boeing-736 и Airbus-320, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на итоговой коллегии Минтранса РФ.
«Четвертый проект – это ключевой для всех нас, потому что это среднемагистральная машина, которая в будущем будет заменять Boeing-736, Airbus-320 – это МС-21-310», – подчеркнул Ядров, передает РИА «Новости».
МС-21 представляет собой среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер, разработанный корпорацией «Яковлев», входящей в ОАК Ростеха. Вместимость нового поколения самолета варьируется от 163 до 211 пассажиров.
В декабре в Ростехе сообщили, что отечественный авиалайнер МС-21 обладает заметными преимуществами перед зарубежными аналогами в технических характеристиках и уровне комфорта.