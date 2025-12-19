  • Новость часаМВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 20:41

    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus

    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный авиалайнер МС-21 обладает заметными преимуществами перед зарубежными аналогами в технических характеристиках и уровне комфорта, заявили в Ростехе.

    «Существенное преимущество МС-21 – высокий уровень комфорта для пассажиров за счет более широкого фюзеляжа по сравнению с Boeing 737 и Airbus 320. Впервые в этом классе самолет вышел на уровень, доступный только пассажирам широкофюзеляжных лайнеров: он имеет более просторный проход между креслами, увеличенные багажные полки и большие иллюминаторы», – заявили в компании, передает ТАСС.

    В Ростехе подчеркнули, что помимо комфорта, самолёт превосходит конкурентов применением современных технологических решений. В конструкции МС-21 используются композитные материалы, особенно в крыле, что позволяет снизить его массу и повысить эффективность.

    В октябре МС-21 с новыми двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет.

    19 декабря 2025, 15:43
    Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
    Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запуск мессенджера Max укрепил цифровой суверенитет России, позволив стране занять место среди лидеров наряду с Китаем и США, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги года.

    С появлением российского национального мессенджера Max страна получила полный цифровой суверенитет, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что создание подобной платформы – правильный шаг, учитывая, что зарубежные сервисы не всегда позволяли соблюдать российские законы. Глава государства отметил: «Конкуренция всегда нужна и она будет, но надо соблюдать законы России».

    Путин выразил уверенность, что у мессенджера Max со временем появятся конкуренты.

    Он отметил, что основное условие для работы сервисов – их соответствие российскому законодательству. По словам Путина, создание мессенджера Max стало одним из ключевых событий года, однако, по мнению блогера Валентина Петухова, на рынке продолжают существовать и другие популярные сервисы.

    Также Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными мессенджерами, такими как Telegram, указав, что проблема заключается в ограничениях, которые вводят власти иностранных государств, не позволяя платформам соблюдать законы России.

    Он добавил, что создание национального мессенджера было необходимым шагом для укрепления цифровой самостоятельности страны.

    По мнению Путина, благодаря внедрению Max Россия теперь входит в тройку стран с цифровым суверенитетом наряду с Китаем и США.

    Напомним, национальный мессенджер Max привлек 75 млн пользователей. Цифровой идентификатор в виде QR-кода упростил доступ к ключевым документам граждан.

    19 декабря 2025, 14:00
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    19 декабря 2025, 12:07
    Итоги года с Владимиром Путиным

    18 декабря 2025, 21:36
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»

    Волочкова призналась в потере квартиры из-за мошенников в Петербурге

    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как ее семья пострадала от действий мошенников и лишилась жилья.

    Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поделилась с «Московским комсомольцем» воспоминаниями о собственном столкновении с квартирными мошенниками. Она рассказала, что ее родители лишились жилья, решив обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную в центре Петербурга через знакомую маклершу. Балерина уточнила: после передачи денег та заявила, что ее ограбили, и у семьи не осталось ни квартиры, ни средств.

    Волочкова отметила, что ситуация казалась явно мошеннической, поскольку нападавших так и не нашли. В результате семья была вынуждена переехать в коммунальную квартиру. «Мы остались на улице и вынуждены были жить в коммуналке всей семьей», – поделилась Анастасия.

    Артистка добавила, что нынешние телефонные звонки мошенников по сравнению с этой историей кажутся ей незначительными. Волочкова описала тяжелые условия жизни в тот период, когда находилась на последнем курсе Академии русского балета.

    Балерина подчеркнула, что продолжала репетировать и выступать, несмотря на семейные трудности и жизнь впятером в одной комнате с домашними животными и больной бабушкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд пришел к выводу, что Лариса Долина осознавала суть сделки и должна нести ответственность за продажу квартиры.

    Всего с начала года после звонков мошенников в России было продано 157 квартир. Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как артистка вернула через суд проданную квартиру, заявив о действиях мошенников.

    19 декабря 2025, 10:30
    Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по изъятию активов России
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    План Евросоюза по использованию российских замороженных активов для кредита Украине провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и главы кабмина Италии Джорджи Мелони, сообщает Politico.

    В последние дни перед саммитом дипломаты Евросоюза пытались убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера одобрить использование доходов от российских активов для поддержки Украины и предоставили дополнительные финансовые гарантии для защиты интересов Бельгии. Основная часть российских активов в Европе находится в Euroclear, зарегистрированной в Бельгии, и де Вевер требовал от других стран неограниченных выплат в случае возврата денег Россией, пишет Politico.

    Это условие оказалось неприемлемым даже для сторонников схемы, и план получил прозвище «чек в белую». На фоне внутриполитической поддержки в Бельгии тактика де Вевера привела к росту недовольства среди других лидеров Евросовета. Страны-члены стали обсуждать возможность обойти вето Бельгии, однако к этому не пришлось прибегать.

    В это время Бельгия и Италия тайно выдвинули альтернативу – выпуск совместного долга Евросоюза, чтобы заменить план по российским активам. Французский президент обосновал: «Это оказался самый реалистичный и практичный вариант».

    На том же саммите обсуждался и торговый договор между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, за который выступал канцлер Германии Фридрих Мерц. Против соглашения возражала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которой удалось добиться отсрочки заключения сделки до января и совместно с де Вевером заблокировать оба ключевых проекта Мерца. Мелони прокомментировала решения фразой: «Победил здравый смысл».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал попытки европейских стран изъять российские активы как сложные и опасные, сравнив эти действия с ситуацией вокруг «Титаника».

    Лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины, что стало серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не приняли решение о выдаче Киеву «репарационного кредита» за счет экспроприации российских средств.

    ЕС договорился предоставить Украине 90 млрд евро помощи за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, однако Венгрия, Чехия и Словакия освобождены от этих обязательств.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал провал попыток конфискации российских активов ударом по политическому капиталу Урсулы фон дер Ляйен, Мерца и их союзников.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    Центральный банк России намерен требовать компенсацию через российские арбитражные суды у банков Европейского союза в случае использования или блокировки активов без согласия.

    18 декабря 2025, 21:09
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    19 декабря 2025, 11:33
    ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину достиг 81,4%, показатель одобрения деятельности главы государства составил 77,9%, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину превысил 81,4 %, уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1,4 п. п. и составляет 77,9%, следует из данных на сайте ВЦИОМ.

    Деятельность правительства одобряют 48,3% опрошенных, что на 2 п. п. выше предыдущих показателей. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,2%, а его работу одобряют 50,4% жителей страны.

    Респонденты также выразили свое отношение к лидерам парламентских партий. Лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,8%, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,9%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,7%.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос до 36%, поддержка КПРФ составила 9,1%, ЛДПР – 10,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,4%, а «Новых людей» – 8,2%.

    Опрос проходил среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в период с 8 по 14 декабря.

    19 декабря 2025, 12:55
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент сделал заявление о попытках изъятия российских активов в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что слово «кража» не подходит для происходящего: «Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – сказал Путин.

    По его словам, Евросоюзу не удается осуществить такую конфискацию, так как последствия таких действий могут быть крайне тяжелыми.

    «Почему не получается осуществить этот грабеж (российских активов – прим. ВЗГЛЯД)? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что выдача кредитов на Украину под обеспечение российскими активами приведет к росту финансовых обязательств стран ЕС, ситуация которых уже осложнена бюджетными проблемами.

    Президент также предостерег, что если европейские страны начнут практиковать конфискацию активов, это подорвет доверие к еврозоне и приведет к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы региона, сообщает ТАСС.

    «Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», – сказал Путин.

    Выдача кредита Украине под российские активы приведет к росту долговых обязательств стран Евросоюза, несмотря на то, что их бюджеты уже испытывают серьезные трудности, заявил президент.

    По его словам, кредит, выданный под залог российских активов, увеличит долговую нагрузку каждой отдельной страны ЕС, а например, «во Франции государственный долг составляет 120%. У нас 17,7%, а там 120%. Дефицит бюджета у нас 2,6%, в следующем году будет 1,6%, а во Франции 6%. Ну и несите теперь в бюджет эти дополнительные обязательства. По-моему, там бюджет проходит достаточно сложно», – подчеркнул Путин.

    Президент также отметил, что сомнения по поводу сохранности активов в Европе появились не только у России, но и у других государств, в первую очередь у стран, обладающих свободными ресурсами, особенно нефтедобывающих. По мнению российского лидера, эти страны уже начинают задумываться о перспективах своих вложений и появлении риска конфискации средств.

    Конфискация российских активов, по словам Путина, может нанести серьезный удар по репутации и доверию к еврозоне. Как пишет ТАСС, в Европе хранят свои золотовалютные резервы множество государств, и такие решения способны значительно подорвать как общий имидж, так и финансовую устойчивость региона.

    Кроме того, Путин убежден, что российские активы, оказавшиеся за границей, рано или поздно придется вернуть. Даже если сейчас европейские страны предпримут попытки конфискации, последствия таких шагов выйдут за рамки только имиджа – речь идет о фундаментальных принципах финансового устройства, и, как отметил российский президент, «что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    19 декабря 2025, 12:38
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» прокомментировал появление фейкового видео с Владимиром Зеленским в Купянске.

    Глава государства отметил артистизм украинского лидера и, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул: «Я за этим не слежу, он же артист, и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии. Поэтому тут ничего необычного нет». Прямую линию и пресс-конференцию транслирует канал «Россия 24».

    Продолжая ответ, Путин с иронией заметил, что если уж Купянск действительно находится под контролем украинских военных, «ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом, правильно?».

    «Проблема для него [противника] еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», – отметил глава государства.

    «Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит», – сказал Путин в ходе прямой линии, комментируя фотографию Зеленского.

    По словам Путина, сейчас невозможно просто подойти к этому месту – над городом небо затянуто беспилотниками с обеих сторон конфликта. «Какие-то девушки-блогерши проскочили. Слава богу, с ними ничего не случилось. Там небо просто, знаете, как в мухах, в этих беспилотниках и дронах – и с нашей, и с украинской стороны. Так просто подойти невозможно», – пояснил глава государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что селфи Зеленского у стелы Купянска является постановочной акцией, направленной на создание иллюзии контроля над городом для иностранных спонсоров Украины, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Российский лидер в ходе «Итогов года» дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    Накануне Захарова сообщила, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    18 декабря 2025, 21:31
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    @ U.S. Air Force

    Усиливающееся соперничество Вашингтона и Пекина выходит за пределы Земли и проявляется в действиях военных спутников, которые все чаще выполняют несущие угрозу маневры на орбите.

    Как пишет The Washington Post, один из таких эпизодов произошел в 2022 году на высоте около 36 тысяч километров над Землей в районе геостационарной орбиты – одной из самых стратегически важных зон для военных спутников связи, разведки и раннего предупреждения о ракетных пусках. Американский спутник USA 270 приблизился к двум китайским аппаратам серии Shiyan, однако те начали активно маневрировать, меняя скорость и позиции, чтобы занять более выгодное положение относительно Солнца и самого преследователя.

    Подобные маневры долгое время оставались вне публичного поля и были известны лишь узкому кругу специалистов. Однако сегодня они стали настолько регулярными, что в Пентагоне открыто говорят о новом типе противоборства в космосе. Спутники сближаются на десятки километров, меняют орбиты, ускоряются и замедляются, фактически «играя» друг с другом в позиционную борьбу, которая может длиться часами или даже сутками.

    Эксперты подчеркивают, что если раньше спутники после вывода на орбиту практически не меняли траекторию из-за ограниченного запаса топлива, то теперь США, Китай и Россия запускают аппараты, изначально рассчитанные на активные маневры. Такие спутники способны сопровождать цели, вести наблюдение, глушить сигналы, ослеплять сенсоры и потенциально выводить из строя вражеские системы.

    Командующий Космическим командованием США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Китай демонстрирует поведение, которое может дать ему преимущество в случае конфликта. По его словам, Вашингтон намерен сохранить лидерство в космосе и развивать собственные маневренные и защитные возможности, действуя при этом «профессионально» и стараясь избегать опасных инцидентов и столкновений. В Пекине, в свою очередь, отвергают обвинения в милитаризации орбиты. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и не стремится к гонке вооружений или доминированию на орбите.

    Но издание отмечает, что космическая программа Китая тесно связана с военными структурами. Страна активно наращивает пусковые мощности, устанавливает рекорды по количеству запусков и расширяет спутниковую группировку, значительная часть которой имеет военное назначение. Особое внимание Пекин уделяет именно геостационарной орбите, где сосредоточены наиболее чувствительные американские системы.

    Отдельную обеспокоенность США вызывают китайские технологии сближения и захвата объектов. Так, спутник Shijian-21 в 2022 году с помощью манипулятора отбуксировал неработающий аппарат на «орбиту захоронения». Формально миссия была представлена как уборка космического мусора, однако в Пентагоне сочли ее демонстрацией потенциально опасных возможностей, которые теоретически могут быть применены и против действующих спутников, включая системы GPS.

    Аналогичные опасения США вызывают и действия России. По данным американских аналитиков, российские аппараты сближаются с чужими спутниками, а некоторые из них способны выпускать меньшие объекты, которые могут использоваться как оружие. Министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что подобные действия делают космос «ахиллесовой пятой» современной безопасности.

    В Пентагоне признают, что тактика космического противоборства только формируется. Пока большинство инцидентов ограничивается наблюдением и демонстрацией возможностей, но с развитием автономных систем и искусственного интеллекта число и масштаб таких «космических догфайтов» (догфайт – ближний воздушный бой между истребителями, где самолеты маневрируют на небольших дистанциях, как «собаки, дерущиеся за добычу» – прим. ВЗГЛЯД) может резко возрасти, вплоть до одновременных действий десятков и сотен космических аппаратов.

    Ранее Китай успешно запустил 16-ю группу спутников SatNet.

    19 декабря 2025, 11:34
    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России

    Политолог Ткаченко назвал личное поражение фон дер Ляйен итогом ключевого саммита ЕС

    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План ЕК по использованию российских активов для финансирования Украины изначально был авантюрой, связанной с амбициями Урсулы фон дер Ляйен. Предварительные итоги саммита ЕС – ее личное поражение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал провал плана ЕК по экспроприации активов России и решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро в долг под гарантии общего бюджета ЕС.

    «Предварительные итоги саммита ЕС – личное поражение Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», – иронично отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению собеседника, причин провала плана главы Еврокомиссии по использованию российских активов для финансирования Украины несколько: во-первых, позиция Банка России, который подал иск в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США.

    Но самое главное – экспроприация средств противозаконна, о чем открыто говорит целый ряд стран-членов объединения. «Чтобы присвоить активы, европейцам необходимо пересмотреть, в частности Лиссабонский договор и создавать новую правую базу, этого сделано не было», – напомнил эксперт. Он назвал план ЕК «авантюрой», связанной с амбициями лично фон дер Ляйен и брюссельской бюрократии.

    По прогнозам аналитика, евробюрократы «поругают» Бельгию, которая выступала в авангарде противников кражи российских активов. «Еврокомиссия также хотела бы ущемить суверенитет страны в максимально возможном объеме», – указал спикер. Что касается соглашения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, то оно знаменует начало крушения европейских финансов, продолжил Ткаченко.

    «Кто будет выпускать облигации? Чем их гарантировать? Во сколько заимствования обойдутся Евросоюзу? – рассуждает собеседник. – Я не удивлюсь, если все закончится тем, что через какое-то время, скажем, Совет министров Европейского союза примет решение, что обещание неисполнимо».

    «Заимствования под гарантии бюджета ЕС – это то, чего Еврокомиссии очень хотелось избежать. Недовольные избиратели, каковых немало, получают новый повод ворчать – в конечном итоге на Украину пойдут их деньги. Это используют антисистемные силы. Ну и поскольку заимствование и выделение пойдут траншами, на каком из них наступит политический сбой с восклицанием «доколе!», остается только гадать», – добавил, в свою очередь, политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, Россия, вероятнее всего, «никогда не увидит свои активы». «Иллюзий питать не надо. Но противнику они не пошли, а в дальнейшем могут быть использованы в гипотетическом размене чего-то на что-то. Исход, в целом, благоприятный», – считает аналитик.

    Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.

    «Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.

    Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.

    Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.

    Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.

    «Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.

    По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».

    Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.

    Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

    Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.

    Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.

    Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».

    В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    18 декабря 2025, 22:14
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    @ REUTERS/Zohra Bensemra ZB/ABP

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на широкое распространение ожирения и «тупость» американцев, Пентагону удалось достичь рекордного уровня набора новобранцев в армию США, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что набор новобранцев столкнулся с трудностями из-за ожирения и тупости американской молодежи, передает РИА «Новости». «Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», – заявил на встрече с рекрутерами Хегсет.

    Позднее он попытался смягчить свою формулировку и пояснил, что «не тупые, это неправильно», и сослался на недостаточность образования и наличие таких проблем, как СДВГ, у части потенциальных призывников.

    Президент Дональд Трамп высоко оценил усилия военных по обеспечению рекордного уровня набора военнослужащих. Министр добавил, что эта статистика крайне важна для администрации, а число новобранцев является «реальной обратной связью» от общества, отражающей доверие к гражданскому и военному руководству страны.

    Хегсет выразил благодарность рекрутерам и подчеркнул, что мужчины и женщины, готовые служить, заслуживают особого уважения.

    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США. Глава Пентагона Пит Хегсет велел военным США брить бороды и лечить ожирение.

    19 декабря 2025, 14:42
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новосибирске вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после того, как ее видеообращение прозвучало в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным».

    Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило о назначении и выплате всех региональных пособий Кристине Гребе, обратившейся к президенту, передает ТАСС.

    Женщина сообщила, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.

    В сообщении ведомства уточняется, что для семьи погибшего оформлены все необходимые удостоверения, назначена и передана пенсия по потере кормильца в кредитную организацию для выплаты супруге и детям погибшего военнослужащего.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    18 декабря 2025, 21:52
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    19 декабря 2025, 09:40
    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен

    NYT: Провал плана по изъятию активов России стал крахом Мерца и фон дер Ляйен

    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность лидеров Евросоюза согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины стала болезненным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщают The New York Times (NYT) и Politico.

    Издание пишет, что провал инициативы по изъятию замороженных российских активов стал крупным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    Как отмечает американское издание, суть обсуждавшегося на саммите ЕС плана заключалась в экспроприации активов России и передаче их Украине под видом «репарационного кредита». Однако против выступили многие участники встречи. Итогом стал компромисс: ближайшее финансирование Киева будет осуществляться за счет коллективных займов Евросоюза на сумму 90 млрд евро.

    Как пишет Politico, новая схема удовлетворила страны Южной Европы, тогда как Германия и северные страны ЕС традиционно выступали против подобных долговых инструментов из-за риска финансовых потерь. Вместо немедленного изъятия российских активов европейские лидеры лишь договорились в будущем рассмотреть их возможное использование для возврата кредитов Украине.

    Участники встречи ЕС на высшем уровне ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Киеву.

    ЕС договорился о предоставлении Киеву помощи на сумму 90 млрд евро за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, но от этих обязательств освободили Венгрию, Чехию и Словакию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании продолжения конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС пояснила, что теперь разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС, если оно будет принято.

    Кремль в ответ пообещал задействовать все возможные правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    19 декабря 2025, 15:03
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил генсеку НАТО Марку Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США, отметив некорректные заявления о якобы планах России напасть на Европу.

    Президент России Владимир Путин призвал генсека НАТО Марка Рютте ознакомиться с американской Стратегией национальной безопасности, пишет ТАСС.

    Путин заявил, что лидер главной страны НАТО – США – не считает Россию своим противником и врагом. «Я знаю господина Рютте как очень умного человека, но удивлен, что он несет по поводу войны с Россией», – отметил российский президент.

    Путин также подчеркнул, что отдельные европейские лидеры ведут себя агрессивно и не слишком профессионально. Он обратил внимание, что его не удивляет конфликт между европейскими политическими элитами и президентом США Дональдом Трампом.

    По словам президента, Европа, в отличие от России, вмешивалась в избирательный процесс в США открыто и заметно.

    Путин добавил, что никакого вмешательства России в американские выборы не было. Он уверен, что сейчас Европа ждет изменения политической ситуации в США, пытаясь повлиять на внутренние процессы в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе проходит совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года».

    Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что новая стратегия национальной безопасности США обязательно скажется на процессе расширения НАТО.

    В Соединенных Штатах заявили о радикальных изменениях в обеспечении национальной безопасности, что напрямую касается союзников Вашингтона в Европе и их противостояния с Россией.

