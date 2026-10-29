Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
Президент Египта назвал неприемлемой милитаризацию Красного моря
Ас-Сиси на саммите в Москве выступил против милитаризации Красного моря
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Москве заявил о неприемлемости милитаризации акватории Красного моря.
Власти Египта считают недопустимым наращивание военного присутствия в регионе, передает ТАСС.
«Мы с глубоким беспокойством следим за развитием событий на Африканском континенте и считаем милитаризацию Красного моря неприемлемой», – заявил ас-Сиси.
Выступление египетского лидера транслировала его канцелярия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития двустороннего сотрудничества.
В среду глава российского государства поблагодарил египетского коллегу за визит на саммит.
Путин также заявил о значительном росте торговли со странами Африки с существенной долей Египта.