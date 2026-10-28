Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Глава Афросоюза призвал российский бизнес активнее работать на континенте
Африканский союз призвал компании из России активнее работать на континенте
Действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе призвал российские компании более активно отвечать на нужды африканского рынка.
Потенциал сотрудничества между Россией и странами Африки очень велик, поэтому необходимо добиться предметных результатов в этом направлении, заявил Ндайишимийе в своем выступлении на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. «Я приглашаю российские компании более активно отвечать на требования и нужды африканского рынка в том, что касается энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности, инфраструктуры и технологий», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава Афросоюза добавил, что благодаря промышленному, научному и энергетическому потенциалу Москва может внести значительный вклад в сотрудничество с Африкой, предложив конкретные решения в области торговли, финансирования и платежных систем.
Кроме того, президент Бурунди пригласил российские компании рассмотреть новые инвестиционные возможности в его стране, выбирать проекты, которые создают рабочие места, добавленную стоимость и позволяют передавать компетенции на местах.
Ндайишимийе назвал форум Россия – Африка крайне важным для континента и отметил, что здравоохранение, безопасность и образование стоят в центре приоритетов стран континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложениях России африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.
Накануне президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о выступлении президента Владимира Путина и Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании третьего саммита.