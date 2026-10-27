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    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 12:24 • Новости дня

    Захарова сообщила о работе России и стран Африки над упрощением виз

    Россия и африканские страны решили упростить визовый режим

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и страны Африки успешно ведут работу по упрощению визового режима, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Облегчение визового режима является крайне важной составляющей, которая за последние годы активно набирает обороты, передает РИА «Новости».

    «Этим уже занимались российские и африканские дипломаты. Занимались достаточно успешно», – сказала Захарова на медиафоруме «Россия-Африка 2026».

    Она отметила, что российские курортные зоны, такие как Краснодарский край, Алтай и Дальний Восток, готовы принимать зарубежных туристов без количественных ограничений. По ее словам, российские туристы также любят и ценят Африку, постепенно открывая новые направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти рассматривали расширение практики электронных виз и работу над соглашениями с африканскими государствами, включая Мозамбик и Эсватини.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерении России и ЦАР расширить сотрудничество в сфере безопасности.

    Также Россия и ЦАР договорились об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов.

    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин на форуме в Москве даст оценку перспективам отношений с Африкой

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальная программа начнется в среду, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования», – сообщил Ушаков.

    По его словам, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило об участии президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в мероприятии.

    На прошлой неделе директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила о концентрации повестки форума на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию

    Захарова: Страны Африки выдержали давление Запада и не предали Россию

    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила признательность африканским государствам за твердость позиции и готовность развивать сотрудничество с Москвой вопреки шантажу западных стран.

    Выступая на медиафоруме Россия – Африка в Москве, Захарова отметила, что народы континента не отступили от своих принципов под давлением недоброжелателей, передает ТАСС.

    «Я хочу поблагодарить народы Африки за то, что Африка не предала Россию», – заявила Захарова.

    По ее словам, западные государства пытались заставить африканские страны отказаться от взаимодействия с Москвой с помощью угроз и обещаний финансовых или продовольственных бонусов. Дипломат подчеркнула, что отказ континента поддаваться на эти провокации стал поддержкой международного права и справедливости.

    Представитель дипведомства также обратила внимание на необходимость совместной борьбы с попытками Запада сорвать информационное взаимодействие государств. Она призвала коллективно давать отпор силам, которые стремятся поделить мир и ограничить прямой обмен данными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали.

    Дипломат назвала взаимодействие в сфере международной безопасности важнейшим направлением сотрудничества с африканскими странами.

    Представитель внешнеполитического ведомства сообщила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит в Москву.

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    26 октября 2026, 19:23 • Новости дня
    Президент Алжира направил войска в Нигер

    Президент Алжира Теббун направил войска в Нигер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ об отправке военных подразделений в Нигер для обеспечения безопасности совместных объектов и помощи властям в борьбе с террористами.

    Верхняя палата парламента Алжира единогласно одобрила отправку военного контингента в соседнее государство для оказания помощи в противодействии террористическим группировкам, передает РИА «Новости».

    «Президент республики, главнокомандующий ВС Алжира и министр национальной обороны Абдельмаджид Теббун постановил направить подразделения армии Алжира в Нигер для защиты совместных энергетических и экономических интересов», – сообщила канцелярия алжирского лидера.

    Отправке войск предшествовало подписание протокола о военном сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, алжирская государственная компания Sonatrach заключила с министерством нефти Нигера соглашение о проведении геологоразведки на месторождениях в провинции Кафра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство национальной обороны Алжира закрыло воздушное пространство страны для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов.

    В марте канцелярия алжирского лидера сообщила о смерти бывшего президента страны Ламина Зеруаля.

    В прошлом году национальный телерадиовещатель Нигера RTN обвинил Францию в подготовке терактов для ослабления экономической структуры государства.

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    26 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Ушаков анонсировал приезд тысяч бизнесменов на форум «Россия – Африка»

    Ушаков: Около 4 тыс. предпринимателей пригласили на форум «Россия – Африка»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» приглашены около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей из разных сфер, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «В этом году на форум приглашены порядка 4 тыс. российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Пленарное заседание форума пройдет 28 октября в Гостином дворе. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Мероприятие объединяет представителей деловых кругов России и стран Африки, госструктур, СМИ, а также ведущих ученых и экспертов.

    Третий саммит «Россия – Африка» состоится в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день в Москву для участия в саммите прибыли президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке президента к участию в предстоящем саммите.

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    26 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Глава МИД Кении прибыл в Москву

    Глава МИД Кении Мудавади прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В марте Мудавади посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». Во время пребывания в столице глава МИД Кении также выступил с лекцией перед студентами МГИМО.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести множество двусторонних встреч на полях международных саммитов.

    Президента переходного периода Мали Ассими Гойту встретили в Москве у самолета традиционным столом с пирогами и самоваром.

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    26 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Госминистр Анголы прибыл в Москву на третий саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государственный министр Анголы Дионизиу Мануэла да Фонсека прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Политик прилетел в Москву в понедельник вечером, передает РИА «Новости». Для гостя накрыли стол с пирогами, баранками и самоваром.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в российской столице 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Также в российскую столицу прилетел министр иностранных дел Сейшельских Островов Барри Фор.

    Президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с президентом Владимиром Путиным на полях форума.

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    26 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Анонсирован прием от имени Путина в честь участников саммита «Россия – Африка»

    Ушаков: В честь участников саммита «Россия – Африка» пройдет прием в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что торжественный прием от имени главы государства Владимира Путина в честь участников саммита «Россия – Африка» пройдет в Грановитой палате Кремля 28 октября.

    Мероприятие состоится после рабочей встречи президента с руководителями ведущих региональных организаций, передает ТАСС. «Вечером после этого, 28 октября, естественно, ориентировочно в 19:30 в Грановитой палате пройдет торжественный прием от имени президента Российской Федерации Владимира Путина в честь участников саммита Россия – Африка», – сообщил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил о совместном выступлении Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании саммита.

    Помощник президента рассказал о намерении российского лидера дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о подготовке Путина к участию в предстоящем мероприятии.

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    26 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Глава Экваториальной Гвинеи Мбасого прилетел в Москву для участия в саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Мбасого прибыл в российскую столицу в понедельник, передает РИА «Новости». В сентябре 2024 года лидер африканского государства посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже глава Экваториальной Гвинеи приезжал в столицу на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

    Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник администрация президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвы сообщила о вылете главы государства в Москву на третий саммит «Россия – Африка».

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение торжественного приема от имени Владимира Путина в честь участников мероприятия.

    Представитель Кремля сообщил о планах подписания декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам саммита.

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    26 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным партнером России

    Медведев назвал Мозамбик надежным партнером России в Африке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Чапо заявил, что Мозамбик является надежным и проверенным временем партнером России в Африке.

    «Мозамбик – надежный и проверенный временем партнер России на Африканском континенте. Наши страны связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, уходящие корнями в эпоху борьбы мозамбикского народа за независимость», – написал Медведев на платформе «Макс».

    Кроме того, он отметил активные контакты между партией «Единая Россия» и «Фронтом освобождения Мозамбика», которые поступательно расширяются в последние годы.

    В ходе встречи зампред Совбеза выразил признательность президенту Мозамбика за участие в третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об отсутствии срока давности у преступлений колониальной эпохи.

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В воскресенье президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в форуме.

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    26 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал соглашение об ИИ по итогам саммита «Россия – Африка»

    Ушаков сообщил о планах подписать декларацию по ИИ на саммите «Россия – Африка»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны Африки по итогам третьего саммита подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Кроме того, будет утвержден План действий Форума партнерства "Россия – Африка" на период 2027–2029 годов, конкретизирующий и расширяющий положения упомянутых совместных документов саммита», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Всего по итогам саммита, который пройдет в Москве 28–29 октября, планируется подписать пакет из 33 документов, включая итоговую декларацию. Она зафиксирует согласованные подходы к развитию российско-африканского сотрудничества и углублению взаимодействия на международной арене.

    Ожидается также подписание межправительственных и межведомственных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на полях саммитов ФСЭГ и Россия – Африка.

    В августе министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера африканской республики Джона Драмани Махамы провести переговоры с Путиным на полях предстоящего форума.

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    26 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Глава МИД Сейшельских островов прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Сейшельских островов Фор прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Глава внешнеполитического ведомства Сейшельских островов прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях третьего саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28 и 29 октября.

    В апреле текущего года по приглашению президента Владимира Путина Россию с визитом посетил президент Сейшельских островов Патрик Эрмини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит в столицу президента Фостен-Арканжа Туадеры.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

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    26 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Ушаков анонсировал совместное выступление Путина и президента Бурунди

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин и его коллега из Бурунди Эварист Ндайишимийе выступят на первом пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка в Москве, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На первом пленарном заседании вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выступят президент Республики Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе, главы государств и правительств других стран африканского континента, а также председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Помощник российского лидера добавил, что на встрече речь пойдет о приоритетах взаимодействия с государствами континента, совместных проектах в торгово-инвестиционной сфере, культурно-гуманитарном сотрудничестве и образовательных обменах. Второе пленарное заседание пройдет в формате рабочего завтрака.

    Ранее президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с российским лидером на полях мероприятия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о множестве предстоящих двусторонних встреч Владимира Путина.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Президент Кении Руто запланировал встречу с Путиным в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Кении Уильям Руто планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях третьего саммита Россия – Африка.

    О предстоящих переговорах лидеров двух стран сообщили в посольстве Кении в России, передает РИА «Новости».

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву для участия в саммите прибыл министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади.

    На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к мероприятию.

    В сентябре президент России пригласил на саммит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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    26 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Президент Намибии вылетела в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Президент Намибии Нанди-Ндаитва отправилась в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва вылетела в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка», сообщила администрация главы государства.

    Президент вылетела из столицы Намибии Виндхука. Саммит пройдет в Москве 28–29 октября, передает ТАСС.

    В администрации президента отметили, что саммит станет площадкой для укрепления связей между Россией и странами Африки, а также для развития взаимовыгодного партнерства и совместного решения общих задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о предстоящем совместном выступлении Владимира Путина и президента Бурунди на пленарном заседании саммита.

    Ушаков анонсировал подписание декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам мероприятия.

    Помощник президента раскрыл планы Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

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      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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