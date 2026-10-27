Захарова сообщила о работе России и стран Африки над упрощением виз

Россия и африканские страны решили упростить визовый режим

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облегчение визового режима является крайне важной составляющей, которая за последние годы активно набирает обороты, передает РИА «Новости».

«Этим уже занимались российские и африканские дипломаты. Занимались достаточно успешно», – сказала Захарова на медиафоруме «Россия-Африка 2026».

Она отметила, что российские курортные зоны, такие как Краснодарский край, Алтай и Дальний Восток, готовы принимать зарубежных туристов без количественных ограничений. По ее словам, российские туристы также любят и ценят Африку, постепенно открывая новые направления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти рассматривали расширение практики электронных виз и работу над соглашениями с африканскими государствами, включая Мозамбик и Эсватини.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерении России и ЦАР расширить сотрудничество в сфере безопасности.

Также Россия и ЦАР договорились об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов.