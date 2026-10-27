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Захарова сообщила о работе России и стран Африки над упрощением виз
Россия и африканские страны решили упростить визовый режим
Россия и страны Африки успешно ведут работу по упрощению визового режима, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Облегчение визового режима является крайне важной составляющей, которая за последние годы активно набирает обороты, передает РИА «Новости».
«Этим уже занимались российские и африканские дипломаты. Занимались достаточно успешно», – сказала Захарова на медиафоруме «Россия-Африка 2026».
Она отметила, что российские курортные зоны, такие как Краснодарский край, Алтай и Дальний Восток, готовы принимать зарубежных туристов без количественных ограничений. По ее словам, российские туристы также любят и ценят Африку, постепенно открывая новые направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти рассматривали расширение практики электронных виз и работу над соглашениями с африканскими государствами, включая Мозамбик и Эсватини.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерении России и ЦАР расширить сотрудничество в сфере безопасности.
Также Россия и ЦАР договорились об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов.