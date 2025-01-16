Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Францию обвинили в подготовке терактов для дестабилизации Нигера
RTN: Франция готовит нападения террористов на Нигер для подрыва экономики страны
Франция планирует использовать террористов для подрывных ситуации в Нигере, чтобы ослабить экономическую структуру страны и вернуть к власти смещенного президента Мохамеда Базума, сообщил национальный телерадиовещатель Нигера RTN.
По словам ведущего телеканала, Франция намерена организовать диверсии на одном из нефтепроводов и повлиять на ключевых экономических игроков в стране, передает РИА «Новости». Это может привести к взлету цен на продовольствие и, как следствие, к серьезному ослаблению экономики Нигера.
Кроме того, якобы планируется использование террористов-смертников для захвата заложников в школах-интернатах, что также должно способствовать дестабилизации обстановки в стране. Все эти действия направлены на восстановление на посту президента Мохамеда Базума, который был отстранен от власти 26 июля 2023 года после переворота, совершенного военными из президентской гвардии.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года. Известно, что в последние годы Франции пришлось выводить войска из Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Чада. У Франции оставалось четыре военных базы в Африке. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Сенегал уже заявил, что французские войска должны покинуть страну.