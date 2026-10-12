12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.0 комментариев
Компания Anduril разработала дешевый аналог ракет для систем Patriot
The War Zone: В США создали дешевую альтернативу ракетам для систем Patriot
Американская оборонная компания Anduril представила модульную противоракету Steelfin, которая позиционируется как более дешевая альтернатива снарядам для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Американская компания Anduril разработала модульную ракету Steelfin, состоящую из разгонного блока и боевой части. Изделие предназначено для борьбы как с низколетящими целями, так и с баллистическими ракетами на большой высоте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал The War Zone.
Различные конфигурации модулей позволят адаптировать боеприпас под конкретные задачи без необходимости проектировать новые ракеты с нуля. Производитель утверждает, что Steelfin будет совместим с существующими пусковыми установками, включая модернизированную M903A2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также системы вертикального пуска Mк41 и Typhon.
Точная цена новинки пока не раскрывается. По словам главы профильного направления Anduril Стива Милано, базовая версия ракеты обеспечит 80% возможностей боеприпаса PAC-3 за половину его стоимости. Продвинутая модификация обойдется дороже ракет для Patriot, но дешевле снарядов комплекса THAAD.
Ранее сообщалось, что на фоне конфликта с Ираном американские военные израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также столкнулись с нехваткой крылатых ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с США по поставкам ракет для систем противовоздушной обороны.
Журналисты выяснили, что Вашингтон лишает Украину главного зенитного оружия.
В июле Зеленский пожаловался Конгрессу США на дефицит перехватчиков.