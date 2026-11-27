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Минобороны ввело в строй 12 современных военных госпиталей
Замглавы Минобороны Фрадков: В России ввели в строй 12 военных госпиталей
За последние несколько лет в России введены в эксплуатацию 12 современных высокотехнологичных военных госпиталей, сообщил заместитель министра обороны Павел Фрадков.
«Только за последние пару лет введены в строй 12 современных больших высокотехнологичных военных госпиталей. Это порядка 2 тыс. койко-мест», – заявил Фрадков в интервью «Вестям».
По его словам, вопросы жилищного обеспечения и строительства многоквартирных домов находятся на особом контроле ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уволенным по здоровью российским военнослужащим разрешили лечиться в госпиталях Минобороны.
Также член Генсовета партии, замгендиректора ВГТРК, военкор, Герой России Евгений Поддубный сообщил о формировании масштабной системы поддержки ветеранов специальной военной операции.
Кроме того, российские военные медики разработали сеть подземных госпиталей в зоне СВО.