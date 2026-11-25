Breaking Defense: США получили первую батарею гиперзвуковых ракет Dark Eagle

Tекст: Валерия Городецкая

Вооруженные силы США официально приняли на вооружение первую батарею комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), также известного как Dark Eagle, пишет Breaking Defense. «Она полностью развернута. Она готова к действиям», – заявил Лозано.

По его словам, новые комплексы обладают глобальной мобильностью и представляют собой готовый к применению боевой потенциал. При этом генерал отказался уточнить время и место развертывания первой батареи, ограничившись подтверждением ее боеготовности.

Издание отмечает, что развертыванию предшествовали годы проблем с разработкой и испытаниями. Первоначально армия планировала принять батарею на вооружение в 2023 году, но из-за инженерных неполадок с пусковой установкой сроки сдвинулись сначала на сентябрь 2025 года, а затем на еще более поздний срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле американское военное командование намеревалось разместить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе в качестве ответной меры на действия иранских сил.

В марте американские новостные агентства сообщили о планах военных США в ближайшее время поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.

В прошлом году поставку гиперзвукового оружия в Вооруженные силы США отложили до конца 2025 года из-за проблем, выявленных при испытаниях.