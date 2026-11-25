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Армия США получила первую батарею гиперзвуковых ракет Dark Eagle
Breaking Defense: США получили первую батарею гиперзвуковых ракет Dark Eagle
Американская армия поставила на боевое дежурство первую батарею гиперзвуковых комплексов большой дальности Dark Eagle, заявил глава управления закупок сухопутных войск генерал-лейтенант Фрэнк Лозано.
Вооруженные силы США официально приняли на вооружение первую батарею комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), также известного как Dark Eagle, пишет Breaking Defense. «Она полностью развернута. Она готова к действиям», – заявил Лозано.
По его словам, новые комплексы обладают глобальной мобильностью и представляют собой готовый к применению боевой потенциал. При этом генерал отказался уточнить время и место развертывания первой батареи, ограничившись подтверждением ее боеготовности.
Издание отмечает, что развертыванию предшествовали годы проблем с разработкой и испытаниями. Первоначально армия планировала принять батарею на вооружение в 2023 году, но из-за инженерных неполадок с пусковой установкой сроки сдвинулись сначала на сентябрь 2025 года, а затем на еще более поздний срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле американское военное командование намеревалось разместить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе в качестве ответной меры на действия иранских сил.
В марте американские новостные агентства сообщили о планах военных США в ближайшее время поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.
В прошлом году поставку гиперзвукового оружия в Вооруженные силы США отложили до конца 2025 года из-за проблем, выявленных при испытаниях.