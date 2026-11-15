Tекст: Антон Антонов

«Подразделения 1039-го зенитного ракетного полка, которые выполняют задачи по прикрытию критически важных объектов Харькова, остались без связи. Сформированные мобильные группы ПВО полка в срочном порядке обратились к волонтерам для покупки переносных «Старлинков» для обеспечения связи», – сообщил «Северный Ветер».

На Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет активные наступательные действия почти на всех участках фронта при поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотников, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Харькова, Волчанска, Великого Бурлука, Дергачей, Чугуева, Малиновки, Рубежного и других населенных пунктов.

Отмечается, что на Липцовском направлении «Северяне» продвинулись в южном направлении до 350 м суммарно на трех участках, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях расширяют зону контроля возле Котовки, продолжая штурмовые действия в районах Приколотного, Шевченково Первого, Бугаевки и в направлении Малого Бурлука.

На Сумском направлении из-за ухудшения погоды интенсивность боевых действий снижается, однако российские войска сохраняют инициативу и уничтожают позиции ВСУ на всех участках наступления, нанося удары авиацией, артиллерией и беспилотниками по районам Сум, Конотопа, Шостки, Тростянца, Ахтырки, Лебедина и других населенных пунктов.

В Сумскую область на передовые позиции в качестве пехоты прибыла рота охраны 25-й бригады транспортной авиации ВВС Украины.

В районе Хотени и Груновки идут тяжелые стрелковые бои, штурмовые подразделения «Северян» продвигаются к населенному пункту Коренек, а артиллерия и тяжелые огнеметные системы активно работают по позициям ВСУ в Краснопольском районе.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Двое украинских военнослужащих взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российский боец в Сумской области сбил украинский дрон на оптоволоконном управлении веткой сосны.

Передовые позиции бригады вооруженных сил Украины практически лишились снабжения по земле из-за отъезда большинства подготовленных операторов наземных робототехнических комплексов (НРТК) на соревнования.

