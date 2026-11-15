В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Передовые позиции бригады ВСУ практически лишились снабжения в Сумской области
Передовые позиции бригады вооруженных сил Украины практически лишились снабжения по земле из-за отъезда большинства подготовленных операторов наземных робототехнических комплексов (НРТК) на соревнования.
Снабжение 47 омбр ВСУ прервалось из-за отъезда операторов НРТК на соревнования экипажей наземных роботов «Дикие Дроны». Соревнования проходят во Львовской области, сообщает связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
После соревнований операторы были отправлены в отпуск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце операторы ударных дронов группировки войск «Север» в Харьковской области определили украинские НРТК снабжения как одну из главных целей.
Группировка российских войск «Север» ударила по цеху производства украинских дронов в Черниговской области Украины.