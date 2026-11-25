Австралийские ученые выявили связанный с биоритмами новый тип депрессии

Новый вид расстройства встречается примерно у 25% людей, страдающих тяжелой, рецидивирующей или хронической депрессией, сообщает Университет Сиднея. Проанализировав данные более 10 тыс. австралийцев, специалисты выяснили, что эта форма заболевания напрямую связана с 24-часовыми внутренними часами организма.

«Наше исследование выявило циркадную депрессию как новый подвид, поражающий около четверти участников нашего исследования с тяжелой, рецидивирующей или постоянной депрессией», – заявила ведущий автор работы доктор Эмилиана Тонини. По ее словам, понимание этих особенностей позволит быстрее подбирать пациентам подходящую и эффективную терапию.

Люди с циркадной депрессией склонны к сезонным перепадам настроения, дольше спят в периоды обострения и просыпаются уставшими. Чаще всего они оказываются «совами». Заболевание у таких пациентов начинается в более раннем возрасте, протекает тяжелее и сопровождается риском сердечно-сосудистых и воспалительных проблем.

Популярные антидепрессанты, влияющие на уровень серотонина, при таком диагнозе действуют хуже и вызывают больше побочных эффектов. Пациентам с циркадной формой расстройства больше подходят светотерапия, мелатонин и воздействующие на биологические ритмы препараты, отметил соавтор исследования доктор Джейкоб Крауз. Медики подчеркнули, что особенно важно выявлять этот тип заболевания у молодых людей, чтобы не тратить время на неподходящие лекарства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду врач-элементолог Андрей Скальный заявил о связи осенней депрессии с сокращением светового дня и дефицитом витаминов. В прошлом месяце психиатр Университета Сиднея Иэн Хики сообщил о связи четверти тяжелых депрессивных расстройств с нарушением биологических часов. Летом ученый-нейробиолог Владимир Алипов назвал поддержку близких и изменение образа жизни эффективной заменой антидепрессантам при легких формах заболевания.