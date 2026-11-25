Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Кабмин Молдавии одобрил объединение 32 районов в три региона для экономии
Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил, что кабинет министров страны одобрил законопроект об административной реформе, предполагающий сокращение числа районов.
Власти Молдавии намерены провести масштабную административно-территориальную реформу для укрупнения населенных пунктов, передает ТАСС. «По утвержденному законопроекту административно-территориальная реформа оговаривает укрупнение населенных пунктов и превращение 32 районов в три региона. Гагаузия сохранит свою автономию. Нам нужно еще много сделать, чтобы реализовать этот проект на практике, нам нужно торопиться с административной реформой. Это непопулярная, но очень важная реформа, поэтому мы должны довести ее до конца», – сказал Тофан.
Документ уточняет, что нововведения не коснутся Приднестровья, так как территория левого берега Днестра не находится под юрисдикцией Кишинева.
Помимо этого, планируется упразднить мэрии в населенных пунктах, где проживают менее 3 тыс. человек. Они станут частью соседних коммун, сел или городов. Ожидается, что реформа позволит сократить количество мэрий в стране в три раза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил о планах властей Молдавии использовать националистов для силового захвата Приднестровья.
В начале месяца премьер-министр Молдавии Василе Тофан допустил объединение страны с Румынией вопреки протестам большинства граждан.
Летом парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии.