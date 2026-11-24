Tекст: Катерина Туманова

«В Сумском районе ВСУ не удалось осуществить замысел с наскока овладеть Алексеевкой и теперь несут потери. Штурмовые группы «Северян» продвигаются в лесопосадках в районе Груновки», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

По их словам, ВСУ несут в регионе большие потери, не помогают даже полевые госпитали, поэтому больницы в Сумах стали ограничивать прием пациентов ради раненых солдат ВСУ.

При этом в Шосткинском районе бойцы группировки «Север» продвинулись на трех участках в районе Коренека.

На Липцовском направлении в Харьковской области российские войска продвигаются в районе Шопино и южнее Новой Казачьей, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях – с тяжелыми боями – в районе Приколотного и Бугаевки. За сутки продвижение составило до 600 м.

Подтвержденные потери противника за сутки превысили 170 человек, из которых более 120 – в Сумской и свыше 50 – в Харьковской областях, отмечено в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оружейник Лобаев рассказал о переквалификации снайперов на СВО. Марочко сообщил о росте числа польских наемников на западе Украины. Операторы FPV-перехватчиков «Севера» сообщили об уничтожении около 50 украинских дронов в Харьковской области за неделю.