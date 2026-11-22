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Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
Взрывы прогремели в нескольких городах на Украине, включая Киев, на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске. Кроме того, взрывы прогремели в городе Изюм Харьковской области Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киевской области на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы.
В подконтрольном ВСУ Запорожье было прекращено движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС.