Tекст: Денис Тельманов

Пользователи южнокорейского сегмента интернета выразили недовольство после заявлений Владимира Зеленского о желании получить от Сеула зенитно-ракетные комплексы Cheongung, передает РИА «Новости».

Местные жители активно комментируют статьи и телесюжеты, призывая власти не вмешиваться в конфликт.

«Кто прочитает, подумает, что они оставили свое оружие у нас на хранение», – написал один из комментаторов. Другие пользователи отметили, что украинская сторона воспринимает добрую волю Республики Корея как свое право.

Многие южнокорейцы выразили опасения относительно безопасности своей страны. Они подчеркнули, что национальные интересы должны оставаться главным приоритетом, и предостерегли от шагов, способных затронуть Корейский полуостров.

Кроме того, комментаторы указали на важность сохранения экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта.

Дополнительное возмущение вызвали слова бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о «Божьем суде» в ответ на отказ Сеула поставлять летальное оружие.

В ответ на это пользователи предложили разорвать дипломатические отношения и прекратить любую помощь Киеву, призвав украинские власти задуматься о восстановлении собственной страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи отказались передавать Киеву ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Представитель южнокорейского МИД подтвердил запрет на поставки летального вооружения украинской стороне.

Ранее правительство республики отклонило просьбу Украины о продаже ЗРК «Чхонгун».