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Разведка Германии начала вербовать геймеров на выставке Gamescom
Немецкая разведка развернула масштабную кампанию по вербовке геймеров и IT-специалистов на крупной выставке компьютерных игр в Кельне, предлагая посетителям пройти тесты на хакинг.
Федеральная разведывательная служба Германии открыла стометровый агитационный стенд на европейской выставке Gamescom в Кельне для поиска молодых IT-специалистов, передает РИА «Новости».
«Аудитория Gamescom представляет интерес для BND как работодателя. Геймеры увлечены техникой, им нравится вживаться в другие роли и отправляться на миссии: BND занимается тем же самым», – заявили в ведомстве.
На выставке представили обновление для игры разведслужбы «BND-Legenden: Operation Blackbox». В новом уровне «Data Extraction» пользователям нужно на скорость распознавать цифровые паттерны, чтобы похитить секретный пакет данных из враждебного окружения.
Также посетителям предлагают пройти экспресс-тесты на хакинг и кодинг.
В BND отметили острую нехватку IT-кадров, особенно для разработки ПО и внедрения систем искусственного интеллекта. При этом в спецслужбе не уточнили количество завербованных на выставке геймеров, сославшись на отказ от сбора данных о хобби сотрудников.
Ранее, 12 августа, правительство ФРГ утвердило пакет мер для расширения полномочий внешней и внутренней разведки. Законопроект даст спецслужбам больше возможностей для работы с IT-системами и увеличит сроки хранения данных. Власти объяснили это угрозой демократии и гибридными атаками со стороны иностранных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа власти Германии одобрили масштабную реформу разведывательных органов. В начале текущего года МВД страны анонсировало значительное увеличение кадрового состава спецслужб. Еще в 2024 году Федеральная разведывательная служба столкнулась с серьезной проблемой нехватки сотен сотрудников.