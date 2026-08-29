Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Туск спрогнозировал критические месяцы для безопасности Украины и Европы
Туск заявил о наступлении критического периода для безопасности Европы и Украины
Ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Украины, Польши и всей Европы, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
По словам Туска, ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Украины, Польши и всей Европы, передает Ura.ru.
«Мы должны быть готовы к разным вариантам, и совершенно точно ближайшие семь-восемь месяцев будут критическими. Российско-украинская война находится в переломной точке», – сказал глава правительства.
Политик добавил, что наблюдателям из Европы иногда кажется, будто Украина получает стратегическое преимущество. Однако спустя пару дней выясняется, что риски проигрыша Киева в текущем конфликте остаются весьма реальными.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских лидеров отказаться от преждевременных переговоров с Россией по ситуации на Украине.
В конце июля премьер-министр Польши Дональд Туск назвал следующие 100 дней определяющими для завершения украинского конфликта.