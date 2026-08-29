Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Кравцов заявил о готовности российских школ к учебному году
Кравцов: Система образования готова к началу нового учебного года
Образовательные учреждения страны завершили подготовку к приему 17,6 млн школьников, среди которых будет 1,5 млн первоклассников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
По словам Кравцова, российские школы завершили все необходимые подготовительные мероприятия для начала занятий, передает РИА «Новости».
«Система образования готова к началу учебного года. Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства уточнил количество учащихся. В новом учебном году за парты сядут 17,6 млн детей. Из них 1,5 млн человек отправятся в первый класс.
Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.
Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.