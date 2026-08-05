Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Минобрнауки: Более половины выпускников смогут поступить в вузы на бюджет
В этом году российские университеты готовы принять на бесплатное обучение свыше половины 11-классников, предоставив им более 620 тыс. мест, сообщили в Минобрнауки.
Высшие учебные заведения получили расширенные квоты для приема абитуриентов. «В эту приемную кампанию университетам установили 620 481 место, из них – 446 692 по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета», – рассказали в ведомстве. Показатели текущего года превысили прошлогодние значения, передает РИА «Новости».
Специалисты проанализировали предпочтения победителей олимпиад и увеличили контрольные цифры приема ведущим столичным институтам. При этом стобалльники все чаще выбирают региональные образовательные центры, включая Уральский федеральный университет и Университет Иннополис. Также учебные заведения активно пользуются правом зачислять одаренных студентов за собственный счет.
Например, Горный университет императрицы Екатерины II в Петербурге взял на полное обеспечение свыше 120 первокурсников. В министерстве подчеркнули отсутствие аномального наплыва поступающих. Это опровергает слухи о трудностях зачисления на бесплатное отделение даже с максимальными баллами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил о выделении более 620 тыс. бюджетных мест в 2026 году.
Около 1,5 млн абитуриентов смогут стать студентами российских вузов в текущем году.