Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.
Минпросвещения объявило о переподготовке учителей истории с нового учебного года
Масштабная программа переподготовки преподавателей истории начнется осенью, при этом в школах увеличат часы изучения предмета.
Минпросвещения России с начала учебного года приступит к переподготовке учителей истории, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
«С 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственные истории и обществознания», – подчеркнул Кравцов.
По его словам, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для учеников 9–11-х классов. Также с 1 сентября 2025 года российские школьники, обучающиеся в 5–7-х классах, начнут изучать историю по новой программе, а количество часов на этот предмет увеличится.
