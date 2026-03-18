Глава МИД Ирана назвал возможных посредников в разрешении конфликта с США

Глава МИД Ирана Аракчи назвал Китай возможным посредником в разрешении конфликта

Tекст: Дарья Григоренко

Аракчи заявил, что в урегулировании ближневосточного конфликта могут участвовать несколько государств-посредников, передает РИА «Новости» со ссылкой на его интервью телеканалу Al Jazeera.

«На мой взгляд, несколько стран могут выступить в роли посредника, в том числе и Китай. КНР успешно и позитивно посредничала между Ираном и Саудовской Аравией, и обе страны, уверен, соблюдают достигнутые тогда договоренности», – сказал он в интервью Al Jazeera, передает РИА «Новости».

По словам министра, завершение войны зависит от воли американцев, которые должны убедить свое правительство выбрать более разумный путь. Он отметил, что конфликт развязан Израилем в его интересах, тогда как платить за него приходится иранцам, жителям региона и американцам – людям, теряющим жизни и деньги, включая тех, кто на автозаправках. Аракчи заявил, что обращается к гражданам США с посланием: эта война не их и не Ирана, а Израиля, и ее нужно предотвратить.

Глава МИД подчеркнул, что Иран готов выслушать любые предложения по урегулированию, если они соответствуют требованиям и условиям Тегерана. При этом, по его словам, Тегеран не добивается режима прекращения огня и не верит в него, поскольку не хочет повторения нынешнего сценария. Аракчи заявил, что иранская сторона добивается не временного перемирия, а полного и окончательного завершения войны.

Ранее Аракчи заявил, что Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество.

В пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что удар по школе в Иране является серьезным нарушением международного гуманитарного права и переступает грань человеческой морали и совести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о начале посреднических усилий со стороны ряда государств. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы выступить посредником при возникновении такой потребности.

