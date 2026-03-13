Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Китай осудил ракетный удар по школе в Иране
МИД Китая: Удар по школе в Иране переступает грань человеческой морали
Удар по школе в Иране является серьезным нарушением международного гуманитарного права и переступает грань человеческой морали и совести, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Го Цзякунь подчеркнул: «Китай осуждает все неизбирательные атаки на гражданское население и невоенные объекты, а нападения на школы, причиняющие вред детям, являются более серьезным нарушением международного гуманитарного права и переступают грань человеческой морали и совести», передает РИА «Новости».
Дипломат также выразил соболезнования семьям погибших в начальной школе «Шаджаре Тайебе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране прошли похороны учениц начальных классов после атаки на школу «Шаджара Тайебе». Число жертв конфликта на Ближнем Востоке превысило 1,3 тыс. человек.
МИД Ирана сообщил об ударе двумя ракетами Tomahawk по школе для девочек в Минабе.
Власти Исламской республики заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам.