В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов

Эксперт объяснил повышенное внимание к Ростовской области на федеральном уровне

Политолог Асафов назвал Ростовскую область транспортными воротами в Донбасс

Tекст: Олег Исайченко

«Ростовская область на сегодняшний день является ключевым регионом для Юга России. Это в том числе транспортные «ворота» в Донбасс и экономический тяжеловес по меркам всего федерального округа. Поэтому Владимир Путин не случайно уделяет данному направлению первостепенное внимание», – сказал политолог Александр Асафов.

«На плечах Юрия Слюсаря лежит крайне ответственная задача: не только сохранить уже имеющиеся достижения региона, но и преумножить их. В реализации данной задачи ему поможет собственный управленческий стиль – он активно встречается с людьми, представителями муниципальной власти. Это акцент на тесный личный контакт», – отмечает он.

«Сделано уже немало. Слюсарь включился в решение проблем с общественным транспортом, вывозом мусора. Стремится восполнить сформировавшийся дефицит кадров: молодых профессионалов в области оберегают и проводят по всему карьерному пути. Кроме того, ведется активная деятельность по поддержке ветеранов СВО», – считает эксперт.

«Строится Ростовское транспортное кольцо. В регионе долгое время сохранялась сложная транспортная ситуация – местные пробки порой превосходили по масштабу даже московские. Реализация проекта призвана решить эту наболевшую проблему, существенно улучшив качество жизни горожан. Однако значение инициативы выходит за рамки социальной сферы – она также даст мощный импульс развитию логистического потенциала области», – уточняет он.

«Кроме того, у Слюсаря богатый управленческий опыт. Он долгое время трудился на посту руководителя Объединенной авиастроительной компании. То есть он сможет способствовать развитию машиностроения, а также помогать в реализации проекта БАС, который включает в себя производство БПЛА и их комплектующих», – заключил Асафов.

В понедельник Владимир Путин встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщает официальный сайт Кремля. В рамках встречи были обсуждены социально-экономические перспективы региона, а также планы по развитию промышленности и сельского хозяйства. В частности, президент отметил, что в области наблюдается падение производства в аграрном секторе.

Слюсарь объяснил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями: сильные заморозки, высокая температура воздуха, засухи и маловодье. При этом еще недавно область была лидером в сборах урожая. «С 2021 по 2023 были годы рекордов. Доходили до 16 млн тонн. Такого даже в Союзе не было», – напомнил он.

Кроме того, в ходе встречи президент и врио главы Ростовской области затронули ситуацию с медицинскими кадрами в регионе. Укомплектованность в этой области составляет 77-78%. Слюсарь отметил, что этим вопросом необходимо заниматься системно, максимально используя потенциал уроженцев региона: «Учиться, возвращать назад в родное село». Также обсуждались вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.