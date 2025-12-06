ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что россиян, прежде всего, волнует СВО и события, с ней связанные, пишет ТАСС. Он пояснил, что эта проблема стала ключевой за последние четыре года и будет оставаться таковой до окончания спецоперации.

Вторым по значимости вопросом названа инфляция и рост цен. Федоров напомнил, что с началом пандемии уровень инфляции в России резко увеличился, и эта проблема затрагивает практически всех граждан страны. Он подчеркнул, что темпы роста зарплат и пенсий, по оценке населения, отстают от подорожания товаров и услуг.

Третьей темой, вызывающей серьезную обеспокоенность, стало здравоохранение: речь идет о медицинском обслуживании и дефиците кадров, а также о доступности и стоимости лечения и медикаментов. По словам Федорова, подобная ситуация характерна для большинства стран, но в России она волнует, прежде всего, представителей среднего и старшего поколений.

Кроме этих трех тем, интерес к остальным вопросам носит нишевый характер: пенсионеры чаще всего обеспокоены размерами пенсий, молодежь – уровнем зарплат. При этом проблемы, которые беспокоят россиян, периодически меняются между собой по степени значимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ВЦИОМ выявили, что 37% россиян ощущают усталость ежедневно, а в числе главных причин называют эмоциональное напряжение и переработку.

Что касается спецоперации, то большинство граждан России характеризуют иноагентов как врагов и предателей, которые вызывают у них отрицательные эмоции и раздражение.

Опрос показал, что респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют предпринять против них более жесткие меры.



