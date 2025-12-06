Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Сенатор предложил начать строительство музеев Сталина по всей России
Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой создания музейных комплексов, посвященных Сталину, для переоценки его роли в истории страны.
Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов выступил с инициативой о строительстве по России музейных комплексов, посвящённых Иосифу Сталину, пишет ТАСС.
Гибатдинов подчеркнул: «На мой взгляд, необходимо [начать] строительство «Сталин-центров», и было бы правильно развернуть подобные проекты в Москве, Волгоградской области и других городах, связанных с ключевыми страницами народного подвига. Сегодня необходимо по-новому взглянуть на роль Иосифа Виссарионовича Сталина в нашей истории».
Сенатор отметил, что отсутствие подробного исторического освещения эпохи Сталина приводит к искажению фактов и незнанию молодежью вклада, который Сталин вместе с советским народом внёс в индустриализацию страны, послевоенное восстановление и победу под Москвой.
По его словам, в России до сих пор не создано полноценного музейного пространства, которое бы комплексно освещало личность и деятельность Иосифа Сталина.
