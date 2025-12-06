Сенатор предложил начать строительство музеев Сталина по всей России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов выступил с инициативой о строительстве по России музейных комплексов, посвящённых Иосифу Сталину, пишет ТАСС.

Гибатдинов подчеркнул: «На мой взгляд, необходимо [начать] строительство «Сталин-центров», и было бы правильно развернуть подобные проекты в Москве, Волгоградской области и других городах, связанных с ключевыми страницами народного подвига. Сегодня необходимо по-новому взглянуть на роль Иосифа Виссарионовича Сталина в нашей истории».

Сенатор отметил, что отсутствие подробного исторического освещения эпохи Сталина приводит к искажению фактов и незнанию молодежью вклада, который Сталин вместе с советским народом внёс в индустриализацию страны, послевоенное восстановление и победу под Москвой.

По его словам, в России до сих пор не создано полноценного музейного пространства, которое бы комплексно освещало личность и деятельность Иосифа Сталина.

