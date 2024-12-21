Памятник Сталину открылся у музея «Вологодская ссылка» в Вологде

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что в Вологде открыли памятник Иосифу Сталину рядом с музеем «Вологодская ссылка». По словам губернатора, Сталин провел в Вологде несколько месяцев в статусе политического ссыльного, проживая на втором этаже дома, который сейчас является частью музея, передает РИА «Новости».

Филимонов отметил, что предложение открыть памятник в областной столице поддержало региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации.

«История нашей страны – единая и неделимая цепь событий, связанных между собой звеньев,» – заявил губернатор.

По его мнению, установка памятника является шагом к трезвому, взвешенному отношению к прошлому страны. Филимонов подчеркнул, что важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности относительно истории России, а также подчеркнул необходимость ценить прошлое во всем его многообразии.

Он также заметил, что открытие памятника было начато с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий.

В Грузии ранее сообщили, что за 11 месяцев этого года дом-музей Сталина в Гори посетили более 153 тыс. человек, из которых почти 138 тыс. оказались иностранцами.