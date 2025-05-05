В Вологодской области возле бюста Ленина установили памятник Сталину

Tекст: Дарья Григоренко

На сайте КПРФ говорится, что в поселке Кадуй установили бюст Сталина перед местным музеем краеведения. Монумент разместили рядом с уже существующим бюстом Владимира Ленина. Инициатором установки памятника выступили местные коммунисты.

На открытии памятника присутствовал депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев, который отметил: «Далеко не каждый день в России открываются памятники Иосифу Виссарионовичу, и очень хорошо, что в Вологодской области их уже два». Торжественную церемонию провели 4 мая в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РБК.

Напомним, в декабре прошлого года в Вологде состоялось открытие памятника Иосифу Сталину рядом с музеем «Вологодская ссылка».

Ранее сообщалось, что грузинские пользователи соцсетей в преддверии празднования 80-летия Победы обращаются к властям с просьбой вернуть в Гори демонтированный саакашвилевским режимом в 2010 году памятник Сталину.