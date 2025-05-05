«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
В Вологодской области возле бюста Ленина установили памятник Сталину
В преддверии празднования 80-летия Победы в поселке Кадуй Вологодской области появился новый памятник Иосифу Сталину, установленный по инициативе коммунистов.
На сайте КПРФ говорится, что в поселке Кадуй установили бюст Сталина перед местным музеем краеведения. Монумент разместили рядом с уже существующим бюстом Владимира Ленина. Инициатором установки памятника выступили местные коммунисты.
На открытии памятника присутствовал депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев, который отметил: «Далеко не каждый день в России открываются памятники Иосифу Виссарионовичу, и очень хорошо, что в Вологодской области их уже два». Торжественную церемонию провели 4 мая в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РБК.
Напомним, в декабре прошлого года в Вологде состоялось открытие памятника Иосифу Сталину рядом с музеем «Вологодская ссылка».
Ранее сообщалось, что грузинские пользователи соцсетей в преддверии празднования 80-летия Победы обращаются к властям с просьбой вернуть в Гори демонтированный саакашвилевским режимом в 2010 году памятник Сталину.