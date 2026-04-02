Число жертв наводнений в Афганистане выросло до 48 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число жертв наводнений в Афганистане увеличилось до 48 человек, еще 73 получили ранения, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель национального управления по реагированию на стихийные бедствия Мохаммад Юсуф Хаммад.

По его словам, только за последние сутки шесть человек погибли и семь были ранены в результате проливных дождей, наводнений и вызванных ими селевых потоков.

Стихия затронула провинции Кабул, Каписа, Парван, Панджшир, Пактия, Пактика, Хост, Заболь, Майдан-Вардак, Урузган, Гор, Бадгис, Сари-Пуль, Саманган, Фарьяб, Баглан, Бадахшан, Кунар и Лагман. За последние сутки наводнения полностью разрушили 139 жилых домов и частично повредили еще 394 постройки. Более тысячи семей пострадали от стихии за этот период.

Главное управление метеорологии Афганистана сообщило, что в течение ближайших дней в 33 из 34 провинций страны прогнозируются новые сильные дожди и наводнения, что может привести к дальнейшему ухудшению ситуации.

