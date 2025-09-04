Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2 тыс. человек
Согласно обновленным данным, в результате землетрясения в афганской провинции Кунар зафиксировано более 2,2 тыс. погибших и 3,6 тыс. пострадавших.
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 2205 человек, сообщает ТАСС.
Обновленные данные опубликовал заместитель официального представителя «Талибана» Хамдулла Фитрат. По его словам, число пострадавших увеличилось до 3640.
Землетрясение произошло в провинции Кунар. Представители местных властей продолжают уточнять информацию о масштабах ущерба и количестве жертв. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Накануне сообщалось, что число погибших в результате стихии достигло 1411 человек.
1 сентября власти Афганистана обратились к России за помощью после разрушительного землетрясения.