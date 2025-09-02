Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 1411 человек

Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 1411 человек

Tекст: Мария Иванова

Число жертв разрушительного землетрясения в Афганистане достигло 1 411 человек, еще 3 124 получили ранения, передает ТАСС.

Заместитель представителя «Талибана» Хамдулла Фитрат сообщил: «Общее число погибших в провинции Кунар достигло 1 411, число раненых – 3 124, а число разрушенных домов – 5 412». По его словам, спасательные работы продолжаются во всех затронутых районах.

Ранее представители Красного Полумесяца заявили, что гуманитарную помощь получили около 30 тыс. жителей пострадавших районов. Им предоставили продовольственные наборы и предметы первой необходимости.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 31 августа в горном районе Гиндукуш, примерно в 27 километрах к юго-западу от города Асадабад на востоке страны. По информации агентства Khaama Press, сильные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни осложнили доступ к ряду населенных пунктов и нарушили линии коммуникаций, что мешает проведению спасательных операций в труднодоступной горной местности.

Ранее сообщалось, что на территории Афганистана в результате землетрясения зафиксировали 1 124 погибших и разрушение более 8 тыс. жилых домов.

Накануне власти Афганистана обратились к России с просьбой о помощи после мощного землетрясения.